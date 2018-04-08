Snapchat’in Yeni Özellikleri Neler?

Snapchat kendini geliştirmek zorunda olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda tasarım değişikliği ile oldukça büyük tepki çeken, gelen tepkilere rağmen geri adım atmayan, bu aşamadan sonra da hızla kullanıcı kaybetmeye başlayan Snapchat, yenilik yapmanın zamanının geldiğini çok iyi biliyor. Buna binaen uygulamada bazı değişikliklere gidildi.

Grup aramalarında 32 kişiye kadar gruba ekleme yapılabiliyor. Bunun yanında görüntülü aramalarda filtrelerde kullanılabilir olacak. Grup daveti geldiği zaman kişi kabul edip sohbete katılabilecek. Müsait olmayanlar daveti görmezden gelebilecek.

Öyküler kısmında etiketleme devri başladı. Öyküde birisini etiketlediğiniz zaman bu kişi bildirim alacak ve yayınladığını öyküden haberdar olacak. Bu özellikler yakın zaman içinde bütün kullanıcılara sunulacak. Bakalım Snapchat’in akıbetini nasıl etkileyecek.