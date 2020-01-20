Snapchat Ses Sorunu Çözümü

Snapchat sosyal medyaya damgasını vurmuş bir uygulamadır. Bir çok dev tarafından taklit edilmiştir ve şu sıralar kötü günler geçiriyor. Hala Snapchat kullanmaya devam edenlerdenseniz bir çok kişinin yaşadığı Snapchat’ten ses gelmeme sorunu için olabildiğince basit çözümler sunmaya çalışacağız. Sırasıyla denemenizi tavsiye ederiz.

Snapchat ses sorunu

Telefonunuzu sessiz moda alırsanız uygulamalar bundan etkilenir. Özellikle iPhone cihazlarda ayrı bir sessiz mod butonu olduğundan yanlışlıkla aktif etmiş olabilirsiniz. Ya da sesiz modda Snapchat’i çalıştırmaya çalışıyorsanız sesi açarak deneyiniz. Bunun yanında bir çok insan hiç bir problem olmasa da hala Snapchat’ten ses gelmediği iddia ediyor ama kontrol ettiğinde telefonun sesinin kısık olduğunu görüyor. Bu basit hataları yapmayın.

Sık sık Bluetooth cihaz kullanıyorsanız Bluetooth’u kapatın. Çünkü siz telefonunuzdan ses beklerken ses hoparlöre ya da kulaklığa veya başka bir cihaza gidebilir. Bu nedenle Bluetooth paylaşımını kapatmak çözüm olabilir.

Bunların hiç biri değilse yazılımsal bir çıkmaza girmiş olabilirsiniz. Uygulamanız güncel mi kontrol edin. Uygulamanız güncelse telefonunuzu kapatıp açın. Çünkü sorun Snapchat yazılımında olamayabilir. Sorun telefonun yazılımındaysa başka bir uygulamada sesi deneyin. Kapatıp açın ve tekrar deneyin.

Sorun Snapchat’te olabilir. Yazılım sorunları sesi engelliyor olabilir. Snapchat güncelse kaldırın ve mağazadan tekrar indirin. Mağazadan indirdiğiniz güncellediğiniz uygulama hala sorunluysa Android için apk bulabilirsiniz. Hatta apk eski sürümleri de bulabilirsiniz. İlk önce apk güncel sürüm indirip deneyin. Olmuyorsa eski sürümleri indirip kurun.