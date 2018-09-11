Sizi Gizleyen Tarayıcı Tor Android Sürümü Yayınlandı

PC de çoğu insanın bildiği ve gizlilik konusunda bir numara olan tarayıcı Tor ‘un Android sürümü yayınlandı. Şimdi Android cihazlarda da hiç bir yazılım tarafından aktiviteleriniz takip ya da kaydedilmeden gezinebilmeniz mümkün.

Tor uzun yıllardır masaüstü tarayıcı olarak hizmet veriyor. En önemli özelliklerinden birisi gizlilik. Bunu sağlamak için sizi görüntülemek istediğiniz sayfaya bir çok farklı lokasyondaki bir çok farklı sunucudan geçirerek götürüyor. Bu sayede takip edilemez olmasanız da takip edilmeniz inanılmaz zor oluyor. Elbette bu yöntemi kullandığı için diğer tarayıcılara göre biraz ağır kalıyor. Ama zaten kullanıcı hız değil güvenlik istiyor. Tor bu özelliğinden ötürü yasaklı sitelere giriş için de çok sık kullanılmıştır.

Tor Android sürümü alpha olarak yayınlandı. Hatalar içeriyor. Sizden geri bildirim bekliyor. Stabil sürünün 2019 yılında yayınlanması bekleniyor. Alpha sürümü indirmek için https://play.google.com/store/apps/details?id=org.torproject.torbrowser_alpha indirin. İOS kullanıcıları benzer uygulama https://itunes.apple.com/us/app/onion-browser/id519296448?mt=8 tarayıcısına bir baksın.