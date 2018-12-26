Site trafiği için doğru SEO çalışması

Doğru SEO çalışması, arama motorlarında en çok aranan kelimelerden biridir. Her site sahibi veya SEO hizmeti veren firma kendine göre bazı teknikleri anlatı, “şu şekilde olursa doğru olur”, “bu şekilde SEO çalışması olmaz” gibisinden cümlelerle SEO çalışmasında önde geldiğini ifade etmeye çalışır. Belki de her çalışma sahibinin yaptığı işlemler kendince doğru olabilir, belki verim de getirebilir (kısa vadede) ama uzun vadede sitenin ayakta kalabilmesi için gerçek anlamda çalışmalara dikkat etmek gerekir ve doğru zamanı da değerlendirmek gerekir. Bir sitenin doğru şekilde trafik çekmesi yani ziyaretçi çekmesi bazı kriterlere bağlıdır ve bu kriterler çalışma esnasında göz önünde tutulmadığında, beklenenin aksine kötüye giden bir site ile karşılaşmak işten bile değildir. Peki, Metafor olarak doğru SEO çalışmasının nasıl olması gerektiğine inanıyoruz?

Sitenin iç SEO yapısına dikkat etmek gerekir,

Sitenin dış SEO çalışmasına özen vermek gerekir,

Kod problemleri varsa gidermek gerekir,

İçerikleri doğru şekilde hazırlamak gerekir,

İç linklerde doğru çalışmak gerekir.

İç SEO nasıl olmalıdır?

Bir sitenin içyapısı veya başka bir dille iç mimari yapısı, sitenin trafik çekmesi için son derece önemlidir. Çünkü sitenin içi, dışını gösterir yani kodlamada problemler varsa, iç linklerde yanlış giden bir şeyler varsa veya doğru yapılmayan bir çalışma varsa sitenin trafik çekmesi bir yana arama motorlarında yer edinmesi bile çok zor olur. İç SEO çalışması yaparken dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntılara özen göstermek, doğru ilerlemesi için önemlidir.

Dış SEO nasıl olmalıdır?

Aslında siteleri ayakta tutan en önemli etkenlerden biri de dış SEO çalışmasıdır. Dış SEO çalışması; kısaca dışarıdan siteye verilen desteklerin tamamına denir. Sosyal medya çalışması, tanıtım yazıları, Google Adwords reklamları, Facebook reklamları vs. tüm bunları doğru şekilde yapmadığınızda sitenizden beklediğiniz verimi elde etmeniz imkânsızdır. Bazen çok yüksek paralar harcamanıza rağmen sitenize ziyaretçi çekemezsiniz. Oysaki reklam alanına ciddi bir maliyet ayırmışsınız… İşte tüm bunların nedeni doğru bir çalışmanın yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu alanda belli bir birikime ve bilgiye sahip değilseniz kesinlikle destek almanız gerektiğini unutmayın. Metafor olarak bu alanın ciddiyet gerektirdiğini vurgulamak istiyoruz.

Kod problemlerini gidermek

Sitenin doğru çalışmasını sağlayan en büyük araç kodlardır ve her sitenin alt yapısında kullanılan bir takım kodlar vardır. Bu kodların doğru şekilde yazılmaması, sitenin hem hızına etki eder hem de trafiğini olumsuz yönde etkiler bu yüzden, site tasarlarken veya SEO çalışması yaparken bu alanlara dikkat etmek gerekir.

İçeriklerin doğru şekilde hazırlanması

İçerikler, sitelerin en can alıcı yerleridir. Hizmetleriniz veya ürünlerinizle ilgili doğru bilgileri paylaşmakla birlikte bir de doğru anahtar kelimelerle de akredite etmeniz gerekir. Her insan oturduğu yerden içerik üretebilir ancak doğru içeriği üretmek, siteler için en önemli noktadır. Bu konuda da bilgi sahibi değilseniz yine destek almanız en doğrusu olacaktır.

İç linklerin doğru çalışması

İç linkler, site içindeki yazı ve görsellere, farklı içeriklere link verilmesine denir. Bu çalışma, sitelerin düzenli ilerleyebilmesi için bir hayli önemlidir. Belki birkaç sitede anlatılan çalışmalara göre bir yol izlemişsinizdir ancak beklentilerinizi karşılamamıştır. İşte bunun nedeni, doğru çalışmanın yapılmayışındandır. Metafor olarak bu alanda ve saydığımız diğer tüm alanlarda müşterilerimize destek sunarak sitelerinin hızlı trafik çekmesi için hizmet sunmaktayız. İletişim numaramızdan arayarak veya https://www.metafor.com/ sitemizi ziyaret ederek hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.