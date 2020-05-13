Kar getirecek bir site popüler, tanınır ve anlaşılır olmalıdır. Yalnızca sizin oluşumunuzla ilişkilendirilecek kurumsa bir simge, amblem bu konuda önemli bir rol oynar. Bir web sitesi logosu nasıl oluşturulur? Neleri bilmeniz gerekir ve hangi kurallara uyumalısınız? Şimdi bu hususları anlamaya çalışalım.

Logo Nedir ve Neden Gereklidir?

Logo, şirketi, markayı, kuruluşu, web sitesini, bireyi veya ürünü temsil etmek için oluşturulmuş kompakt bir grafik öğedir. Siteniz için düzgün bir logo oluşturmak için öncelikle bir logonun temel işlevlerini anlamanız gerekir:

Tanınırlık;

Hedef kitle arasında hatırda kalıcılık;

Orijinallik;

Faaliyet alanına uygunluk.

Aslında kullanım alanı sadece, geliştirilmeye devam edilen web sitesi ile sınırlı değildir. Reklamlarda, ürün satıyorsanız ambalajda, servis sağlıyorsanız çalışanlarınızın kıyafetlerinde – kuruluşunuzla herhangi bir şekilde bağlantılı her yerde bulunmalıdır. Unutmayın, alfabetik bir bileşenin eksikliği bile site, marka, şirket ile net bir ilişki kurma yolunda engeldir.

Buna dayanarak, logonun kalitesinden tasarruf edemeyeceğinizi söylemekte hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Son derece kaliteli, profesyonel olarak seçilmiş ve en küçük detayları bile düşünülmüş olmalıdır.

Site için en iyi logo tasarımı, karmaşık bir etkiye sahip olmanıza imkan verirken aynı anda birkaç işlevi yerine getirecektir:

Olumlu bir imaj oluşturarak şirketin, ürün ve hizmetlerin tanınırlığını arttırmak ve bunun sonucunda gerçek ve potansiyel müşterilerin sadakatini artırmak;

Kendi özelliklerinizi ve avantajlarınızı vurgulayarak, doğrudan rakiplerinizle aranızdaki mesafeyi açarak avantajlı marka vurgusu oluşturmak;

Sahte ürünlerden koruma, fikri mülkiyetin onayı, satılan ürünlerin kalite güvencesinin onaylanması;

Kurumsal kimliğin oluşturulması ve bunun temel öğelerinin sunumu.

Günümüzde, hemen hemen her şirket ve kuruluşun ürünün ve markanın kendi logosu bulunmakta ve bu nedenle yeni başlayanlar için benzersiz bir fikirle ortaya çıkmak oldukça zorlaşmaktadır. Öncelikle nelere dikkat etmenin önemli olduğunu anlamaya çalışalım.

Site Logosu Ne Olmalı?

Web sitesi logosunun tasarımı, bir dizi gereksinime ve kurala göre geliştirilmelidir. Elbette yaratıcılık bileşeni de mevcuttur fakat başrolü “iskelet” oynar. Özetle, iyi bir logo için 5 kural bulunmaktadır.

Benzersizlik

Bu belki de dikkat etmeniz gerekenlerin en başında gelen şeydir. Milyonlarca logo olmasına rağmen, kendinize özel bir şey bulmanız gerekir. Nişlerinde belirli seviyelere ulaşmayı başarmış olsalar bile, rakiplerin fikirlerini kopyalamak iyi bir sonuç getirmeyecektir. Teklifiniz benzersiz olmalı ki daha sonra teklifiniz dikkat çeksin.

Sadelik

Hatırlanacak kadar sade bir logo, boyutuna ve uygulama alanına bakılmaksızın her zaman anlaşılabilir ve okunaklı kalacaktır. İnsan gözünün, topyekün bir karmaşa içinde en basit ve en hafif görüntüleri görmesi ilginç bir durumdur. Eğer böyle bir logonuz varsa, bir rafta diğer ürünler arasında ve internette yüzlerce rakibin reklamları arasında ve hatta 70 km/s hızla hareket eden bir arabanın penceresinden bile görülebilir.

Faaliyet Alanına Uyum

Tabii ki, kullanıcının siteye koyduğunuz logodan şirketinizin faaliyet alanını hemen anlaması harika bir durumdur. Bu nedenle, böyle bir sonuç için çok çalışmanız gerekir. Ancak, asıl mesele bu değildir. Çok sayıda ünlü şirket, şirket sembollerinde faaliyet alanları ile doğrudan alakalı simgeler kullanmamaktadır. Örneğin, BMW bir araba resmi veya Hawaiian Airlines bir uçak görseli kullanmaz.

Girişimciler arasında yapılan çalışmalara gelince, aşağıdaki sonuçları elde edildi:

Katılımcıların %44’ü iş alanı ile logo arasındaki bağlantının önemli olmadığını, ancak arzu edildiğini;

%40’lık kesim yalnızca bu şekilde “başarılı” bir logo oluşturulabileceğini;

%16’lık kesim ise bunun göz önüne alınması bile gerekmeyen bir husus olduğunu düşünmektedir.

Uyumluluk

Mobil cihazların gün geçtikte popülerlik kazandığı gerçeğine dayanarak, siteniz için, giriş yapılan cihaz ekranının boyutuna kolayca uyum sağlayabilecek bir logo oluşturmalısınız. Kullanıcılar ilk andan itibaren sizin sitenizi mi yoksa kopya bir siteyi mi ziyaret ettiğini anlayabilmelidir.

Dayanıklılık

Kurumsal bir simge oluştururken, 5, 10, 20 yıl sonra bile hala işinize hitap edip etmeyeceğini düşünmeniz gerekir. Bunu başarmak için modaya uymaya çalışmayın, aksi takdirde logonuz popülaritesini kaybeder ve değişimi çok sayıda müşterinin kaybına yol açabilir.

Logo Çeşitleri

Siteniz için logo fikirleri düşünmeden önce, kurumsal sembollerin türleri, formları ve stilleri konusunda fikir sahibi olmak fayda sağlayacaktır. Tüm mevcut çeşitlilik sistematik hale getirilebilir ve 5 büyük gruba ayrılabilir. Her birini ayrıntılı olarak ele alalım.

Metin Logo



Bu tür, kısa ve özlü adlara sahip siteler tarafından kullanılır. Marka sahibinin tercihlerine bağlı olarak, stilize edilmiş kurumsal yazı tipleri (harfler) seçilir. Ayrıca, orijinallik havası katmak için harfler yerine, harflere benzeyen küçük grafik öğeler kullanılabilir.

Bu türdeki bir logonun temel unsurları: şirket adından kelimeler, yapay olarak oluşturulmuş kelimeler, kısaltmalar, harfler ve sayılar olabilir.

Sembolik

Soyut bir sembol olan oldukça yaygın bir türdür. Böyle bir logo müşteriler tarafından kolayca hatırlanır ve belirli bir marka, şirket ile ilişkisel bir bağlantı oluşturur.

Alfanümerik

Bu tür logolar, ilk veya baş harflerin kullanımı aracılığıyla, ismi ileten karakterler içerir. İsimlerinin baş harflerinin, ürünleri veya hizmetleri hakkında sitenin veya şirketin tam adından daha fazlasını ileteceğine inanan, kendine güveni olan şirket sahipleri tarafından kullanılır.

Karma

Karakterler ve metinler bu tür logoları oluşturmak için birlikte kullanılabilir. Bu türün oldukça avantajları açıktır. Burada grafik bileşen görsel algıdan sorumludur: logoyu unutulmaz kılar ve metin bileşeni şirketi adlandırır.

Amblemler

Bu tür web sitesi logoları, bir marka adının en karmaşık şeklidir. Özel bir sanatsal sembol üzerinde şirket adını, çizimini, sembolünü (tamamen marka sahibinin seçimine bağlı) barındırır.

Şekiller hakkında konuşacak olursak, 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, en popüler olanları:

Dikdörtgenler – şirketlerin %50’si logoları için bu formu seçti;

Kareler – firmaların yaklaşık %22’si;

Daireler ve ovaller – %20.

İşlenmiş şirketlerin %8’inin kendi kurumsal sembolleri bulunmamaktadır.

Bunlara ek olarak, kararlılığı simgeleyen bir halka, plastisite, esneklik, uyarlanabilirliği simgeleyen bir eğri, bilgi ve gücü simgeleyen bir üçgen formlar da bulunmaktadır. Çizgilerin dikey yönleri dayanıklılığı, yatay ise sakinliği gösterir.

Logo Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir

Kelimeleri seçer ve görüntülerle birleştirirken, yazı tipi, renk ve sembol seçme konusundaki bazı incelikleri hesaba katmak gerekir.

Yazı tipi, iletinin okunabilirliğinin, algılanabilirliğini ve anlaşılırlığının bağlı olduğu logo için önemli bir öğedir. Bazı kategoriler:

Serif – çizgi kalınlığını değiştirirken elemanların uçlarına yerleştirilen küçük çizgiler;

Sans serif – düzenli şekiller, dik açılar, düz çizgiler;

El yazısı – Logoda büyük harflerin yazımı için kısmi olarak kullanılabilir;

Daktilo – daktilo harflerinin taklidi; geri kalanlar ile kolayca birleştirilebilir, bu nedenle oldukça sık kullanılırlar;

Dekoratif – geri kalan tüm yazı tiplerini barındıran geniş bir gurup, örneğin, Fail, Comic Neue, Bohema, Airbag, vb.

Renklere gelecek olursak, örnekler dünya genelinde en başarılı renklerin mavi (küresel markaların %33’ü), kırmızı (%29) ve siyah veya siyah beyaz (başarılı logoların %28’i) olduğunu göstermektedir. Markanızın tonunu seçmek için infografikleri kullanın. Sitenize uygun olmalı, satılan hizmeti veya ürünü doğru bir şekilde karakterize etmeli ve doğrudan rekabet içerisinde olduğunuz firmaların renklerinden farklı olmalıdır.

Site için Logo Nasıl Oluşturulur?

Site için kendi logonuzu oluşturmak için online üreteçleri kullanabilirsiniz. İnternette yüzlerce seçenek bulunmaktadır. Kullanımı en kolay ve mükemmel sonuçlar verenleri şu şekilde sıraladık.

Bir logo oluşturmanıza ve zevkinize göre düzenlemenize olanak tanır. Çok sayıda yazı tipi ve resim arasından seçim yapabilirsiniz. Şirketin alanını göz önünde bulundurarak simge seçenekleri sunar. Teklif edilen birkaç tarife sayesinde herkes kendisi için en uygun seçeneği seçebilir. Gelişmiş işlevselliğe sahip ücretli bir sürüm bulunur.

Adobe Spark

Bu online araç, oldukça geniş bir kullanıma hazır şablon yelpazesi sunar. Fakat hepsinin önceden belirlenmiş bir boyutu bulunmaktadır. Herhangi bir sorun yaşamadan, ücretsiz logoları değiştirebilir ve özelleştirebilirsiniz. Adobe Spark’ın en büyük avantajları arasında, hızı ve kullanıcı dostu arayüzü bulunmaktadır. Bununla birlikte, basit arayüz zayıf bir nokta olarak da düşünülebilir, çünkü sıradan işlevlerin nasıl yapılacağını anlamak biraz zaman alabilir.

Graphicsprings

Herkes ilk bakışta güzel arayüzünün farkına varır. Ancak, görecek ve deneyecekleriniz bu kadarla sınırlı değil. Hizmetin, farklı ölçütlere göre sıralayabileceğiniz logo kategorileri bulunmaktadır. Logoyu çizgiler, rozetler vb. gibi farklı şekillerde de oluşturabilirsiniz. Şekli seçtikten sonra yazı tiplerini, logo efektlerini veya metni düzenleyebilirsiniz.

Sonuç

Bir web sitesi logosunun nasıl yapılacağını bilerek, web siteniz için tüm pazarlama kurallarına ve özelliklerine uygun şekilde kendi kurumsal sembolünüzü geliştirebilirsiniz. Önemli olan potansiyel ve gerçek müşterilerinize bunu sevdirmektir. Hedefler belirleyin ve onlara ulaşmak için harekete geçin.