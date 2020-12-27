Günümüzde internet üzerinde yer almak isteyen herkesin analiz konusunda gereken özeni göstermesi gerekir. Doğru bir analizle internet sitelerini istikrarlı bir şekilde büyütmek mümkündür. Serp Takip de bu konuda tercih edebileceğiniz en gelişmiş araçlara sahip olan analiz siteleri içerisinde öne çıkıyor. Herhangi bir internet sitesini analiz etmek için gelişmiş çözümler sunuyor. Sahip olduğunuz internet sitelerinin gelişimini yakından izlemek için ise büyük kolaylık sağlıyor. Bununla da kalmayıp rekabet konularında da mükemmel bir avantaj sağlayıp daha kolay bir şekilde yükselmenize yardımcı oluyor.

Serp Takip Nedir?

En basit anlatım ile Serp Takip, site analiz, sıra bulucu ve anahtar kelime aracı olarak kullanabileceğiniz yazılımlardan birisidir. Gelişmiş bir algoritmaya sahip olan bu platform işini internet üzerinden yürütülen kişilere büyük kolaylık sağlıyor. Bir başka deyişle normalde uzun araştırmalar sonucunda elde edilen bütün istatistikleri ve dataları tek bir tıklama ile ulaşma imkanı sağlıyor.

Google Serp Nedir ? – https://moz.com/learn/seo/serp-features

Serp Takip’ten Nasıl Faydalanır?

Eğer sizin de sahip olduğunuz veya yönetimini gerçekleştirdiğiniz bir internet sitesi mevcutsa Serp Takip’in faydalarını görmeye başlayabilirsiniz. Anahtar kelime aracı olarak kullanabileceğiniz Serp Takip ile sitenizi takip altına alabilirsiniz. Rastgele içerikler oluşturmak veya yüksek maliyetli reklam harcamaları yapmak yerine stratejik adamlar izleyerek arama motorlarından trafik alabilirsiniz. Site analiz ile rekabet ettiğiniz diğer siteler hakkında daha fazla bilgi alabilir ve onların önüne geçmek için avantaj sağlayabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sitenin hangi anahtar kelimede kaçıncı sırada çıktığını sıra bulucu ile kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

Serp Takip ile Site Analizi Nasıl Yapılır?

Bilindiği üzere site analiz performansı ölçümleme, etkili rekabet edebilme ve olası hataları gidermek açısından büyük avantaj sağlıyor. Serp Takip aracılığıyla yapabileceğiniz site analiz sizlere pek çok metrik ve datayı hızlı bir şekilde sunuyor. Analizinin yaptığınız sitenin hangi anahtar kelimelerde öne çıktığını, hangi bölgelerden ziyaretçi aldığını ve ziyaretçilerin nasıl bir kullanım sergilediğini göstermektedir.

Site Analizi ile Seo Uyumlu Siteler

Seo açısından oldukça öneme sahip olan web sitesinin açılma hızını hem mobil hem de masaüstü cihazlar için ölçümlemek Serp Takip’le mümkündür. DA / PA değerleri, arama motorlarında bulunan index sayısı ve Alexa sıralamasını da sizler için tek bir sayfa üzerinde toparlar. Serp Takip üzerinden site analiz yapabilmek için ihtiyacınız olan tek şey ise domain adresinde girmektir. Kısa süre içerisinde çıkacak sonuçlar bakarak daha fazla fikir sahibi olabilir ve sitenizi Seo uyumlu yapabilirsiniz.

Serp Takip ile Anahtar Kelime Analizi Nasıl Yapılır?

Seo denilince herkesin aklına ilk gelen terimlerden birisi olan anahtar kelime Serp Takip sayesinde kolaylıkla tespit edilmektedir. Anahtar kelimeler kullanıcıların arama motorlarında sorgulama yaptıkları kalıplar olduğu için oldukça büyük öneme sahiptir. Bu anahtar kelimelerin arama hacmini bilmek ise ona uygun internet siteleri tasarlama konusunda büyük avantaj sağlar. Diğer bir deyişle eğer kullanıcıların yapmış oldukları aramalara uygun içerikler üretirseniz daha fazla ziyaretçi kazanabilirsiniz.

Gelişmiş Anahtar Kelime Aracı

İnternet sitesini spesifik anahtar kelimeler üzerinde yoğunlaştırırarak arama sonuçlarında her zaman ilk sıralarda yer alma mümkündür. Yapmanız gereken şey öne çıkmak istediğiniz anahtar kelimeyi Serp Takip’in arama motoruna girmektir. Birkaç saniye içerisinde tamamlanacak analizi ile söz konusu anahtar kelimenin hacmini öğrenebilisiniz. Bunun yanında bu anahtar kelimedeki rekabeti keşfedebilir ve daha etkili bir şekilde rekabet edebilirsiniz. Filtreleme özelliğiyle negatif ve pozitif anahtar kelimelere sonuçlarda istediğiniz gibi yer verebilirsiniz.

Serp Takip’in Sıra Bulucusu Nasıl Kullanılır?

Serp Takip anahtar kelime aracı ve site analiz gibi araçların yanında sizlere sıra bulma konusunda da yardımcı oluyor. Bunun için gelişmiş bir algoritma kullanan Serp Takip herhangi bir kelimede internet sitenizin kaçıncı sırada olduğunu sizlere gösteriyor. Başka bir ifadeyle sıra bulucu öne çıkmak istediğiniz anahtar kelimelerde kaçıncı sırada olduğunuzu size gösteriyor. Bununla birlikte sıra bulucu söz konusu anahtar kelimede hangi web sitelerinin olduğunu da sizler için araştırıyor.

Sıra Bulucuyla Etkili Rekabet!

Rakiplerinizi analiz edebilmek için büyük avantaj sağlayan Serp Takip daha stratejik adımlar izleme konusunda büyük fayda sağlamaktadır. Sıra bulucu aracını kullanabilmek için tek yapmanız gereken web sitenizin adını ve ilgili anahtar kelimeler girmek olacaktır. Kısa süre içerisinde tamamlanacak sonuçlar ile kimlerle rekabet ettiğinizi kolaylıkla görebilirsiniz. Sitenizin gelişimini yakından takip ederek ziyaretçi sayınızda büyük bir ivmelenme yakalayabilirsiniz. Ayrıca rakip sitelerin hangi adımları izlediğini ve sizden neleri farklı yaptığını keşfedebilirsiniz.

Serp Takip Kullanmanın Avantajları

Anahtar kelime aracı, site analiz ve sıra bulucu gibi gelişmiş analiz araçlarını tek bir platformda toparlaması Serp Takip’in öne çıkan ilk avantajıdır. Bu da analiz yapabilmek için birden fazla platformu ziyaret etme sorunundan sizleri kurtarır. Ayrıca Serp Takip oldukça hızlı çalışan bir analiz aracı olması da içerik üretirken anahtar kelime aracı ve sıra bulucu gibi araçlarda zamandan kazanmanızı sağlar. Anahtar kelime aracı sadece tek bir anahtar kelimeye odaklanmayıp ilgili sonuçları da sunduğu için daha iyi analiz imkanı sunar. Anahtar kelime aracı içerisinde daha detaylı araştırmalar yapabilmek için özelleştirme yapabilmenizde mümkündür.

Blog Yazılarınızda Seo Teknikleri Nasıl Olmalı [2020] Özel

Gelişmiş Özelliklere Sahip Analiz Aracı

Birçok gelişmiş özelliği bünyesinde bulunduran Serp Takip sizleri birden fazla platform kullanma sorunundan kurtarır. İhtiyaç duyabileceğiniz her türlü analizi tek bir platformda elde etme amacıyla kurulan Serp Takip ayrıca kolay kullanımı ile bilinir. Tıklama başı maliyet, arama hacmi ve rekabet oranı Serp Takip’in anahtar kelime aracı ile hızlıca bulunur. Alexa sıralaması, arama motorlarındaki index sayısı ve kullanıcıların web sitelerinde geçirdiği süre site analiz içerisinde yer alır. Sıra bulucu ise rakiplerinizi hızlıca keşfedebilme ve etkili rekabet için en iyi çözümdür.

Site Sahipleri Serp Takip’i Niçin Kullanmalı?

Serp Takip sizlere eksiklerinizi keşfetme konusunda yardımcı olan en iyi araçtır. Öncelikle yer almak istediğiniz sektör içerisindeki durumu site analiz ya da anahtar kelime aracı ile kolaylıkla keşfetme imkanı veriyor. Sadece bununla da kalmayıp anahtar kelime aracı ile kullanıcıların alışkanlıklarını öğrenme olanağı sunuyor. Keşfettiğiniz anahtar kelimelerde var olan rekabeti sıra bulucu aracılığıyla sizlere gösteriyor. Site analiz ile sizin veya rakiplerinizin sitelerini inceleme ve buna uygun adımlar atabilmek için kullanıcı davranışlarını sunuyor.

Otomatik Analiz ve Raporlama

Serp Takip’in göze çarpan en dikkat çekici özelliği ise otomatik olarak çalışmasıdır. Otomatik çalışan bu sistem sayesinde herhangi bir anahtar kelimeyi takip altına alabilirsiniz. Sıra bulucu ile gelişiminizi anlık olarak izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Raporlar oluşturabilir ve anlık olarak bunların sizlere iletilmesini sağlayabilirsiniz. Analiz ve raporlama özelliği sayesinde sektörünüzde daha fazla bilgi sahibi olabilir buna uygun stratejiler geliştirebilirsiniz.

Uygun Paket Fiyatları

Türkiye’de var olan en gelişmiş analiz araçlarından birisi olan Serp Takip fiyatlarıyla da sizlerin yüzünü güldürüyor. Benzer özelliklere sahip çok az alternatifin bulunması ve bu platformların yurt dışında olması fiyatlarını da etkiliyor. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Serp Takip sizlere döviz üzerinden ödeme yapmak yerine daha uygun fiyatlarla bu araçlardan faydalanma imkanı tanıyor. Tek yapmanız gereken ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir paketi seçmek ve Serp Takip’in avantajlı özelliklerini kullanmak olacaktır.