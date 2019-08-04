Siri Neden Çalışmıyor?

Bir çok kişi özellikle sık sık Siri kullananlar bir süredir Siri’den tepki alamıyor mu? Telefonunuzun bozulduğunu düşünmeyin, Siri geçici olarak iptal edildi. Sebebi ise yine Apple’ı töhmet altında bırakıyor.

Siri sizi dinliyor iddiası

Amerika’da yayınlanan bir gazete Siri’nin insanları dinlediğini ve bunun çok önemli bir güvenlik açığı olduğunu iddia etti. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali Apple derhal Siri’yi kapattı.

Telefonlarınızda bundan ötürü Siri şu an çalışmıyor. Peki Siri sizi de dinlemiş olabilir mi?

Gazatede yer alan bilgiye göre insanların tıbbi kayıtlarıyla birlikte cinsel ilişki kayıtlarını tutan Siri acaba bunları ne yapıyor?

Apple sürekli suçlanıyor

Daha önceki yıllarda Apple’ı CIA ile işbirliği yapmakla suçlayan önemli bulgular ortaya atılmıştı. İnsanların parmak izi sonuçları ve yüz taramalarının Amerikan gizli servisiyle paylaşıldığı iddia edilmişti.

Meyve veren ağaç mı yaşlanıyor yoksa Apple birşeyler mi karıştırıyor merak ediyoruz. İnsanların bilgilerinin yasal olmayan şekilde tutulması iddiası biraz olsun mümkün olmasaydı Apple Siri’yi şu an incelemeye almazdı.