Seyahat SektÃ¶rÃ¼ Online SatÄ±ÅŸlara YÃ¶neliyor!

Ä°nternetin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±, akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n ve bilgisayarlarÄ±n geliÅŸmesi, mobil uygulamalarÄ±n kalitesinin her geÃ§en gÃ¼n artmasÄ±, insanlarÄ±n tÃ¼ketim alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± ciddi oranda deÄŸiÅŸtiriyor, tÃ¼m dÃ¼nyada e-ticaret sektÃ¶rÃ¼ Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hÄ±zla bÃ¼yÃ¼mekte. Ã–zellikle son yÄ±llarda tÃ¼ketim alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de deÄŸiÅŸtiÄŸi sektÃ¶rlerden bir tanesi de ulaÅŸÄ±m sektÃ¶rÃ¼. Kara yolu, demir yolu ve Ã¶zellikle de hava yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nda bilet satÄ±n alma iÅŸlemleri her geÃ§en gÃ¼n daha bÃ¼yÃ¼k oranlarda internet Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor. Bu tezi bir kaÃ§ veriyle destekleyecek olursak:

ÃœnlÃ¼ istatistik ÅŸirketi Statistic Brainâ€™in 2015 verilerine gÃ¶re:

-148.3 milyondan fazla insan Ã§eÅŸitli seyahat ve aktiviteler iÃ§in rezervasyonlarÄ±nÄ± internet Ã¼zerinden yapÄ±yor, bu rakam toplam yÄ±llÄ±k rezervasyon sayÄ±sÄ±nÄ±n %57â€™sinden daha fazla

-Ä°nternet Ã¼zerinden seyahat rezervasyonu iÅŸlemlerinin cirosu son 5 yÄ±lda %73 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Seyahat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli teknoloji saÄŸlayÄ±cÄ± ÅŸirketlerinden olan Amadeusâ€™un verilerine gÃ¶re ise:

-Ä°ÅŸ seyahatlerinin %41â€™i, diÄŸer seyahatlerin ise %60â€™Ä± internet Ã¼zerinden ayarlanÄ±yor.

(Kaynak: Rezdy Data)

Bu rakamlarÄ±n 2017 itibariyle daha da arttÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. TÃ¼rkiyeâ€™de sektÃ¶rel bÃ¼yÃ¼me benzer rakamlar ile seyrediyor. Peki TÃ¼rkiyeâ€™de biletini internet Ã¼zerinden almak isteyen bir insanÄ±n Ã¶nÃ¼nde ne gibi alternatifler var?

1)Kara yolu UlaÅŸÄ±mÄ±

TÃ¼rkiye kara yolu aÄŸÄ± olarak geliÅŸmiÅŸ bir Ã¼lke, durum bÃ¶yle olunca da taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± kara yollarÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor. Åžehirler arasÄ± taÅŸÄ±macÄ±lÄ±kta otobÃ¼s sektÃ¶rÃ¼ yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 200 milyon bilet satÄ±yor, bu rakam ciro olarak 10-15 milyar TLâ€™lik bir aralÄ±ÄŸa tekabÃ¼l ediyor. Online sektÃ¶r ise giderek bÃ¼yÃ¼yor, her Â 6-8 biletten 1 tanesi online platformlar Ã¼zerinden alÄ±nÄ±yor. OtobÃ¼s firmalarÄ±nÄ±n hemen hemen hepsinin kendi web siteleri bulunuyor, Ã¶rneÄŸin Kamil KoÃ§ en bÃ¼yÃ¼k firmalardan bir tanesi. Ve Ã§eÅŸitli firmalarÄ± bir araya toplayan aggregaterlar mevcut: oBilet, Neredennereye, Aerobilet vs. Bu platformlar farklÄ± firma alternatiflerini bir arada kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± sunuyor.

Avrupaâ€™da Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olan ve sonradan TÃ¼rkiye pazarÄ±na da giren Blablacar, insanlarÄ±n kendi Â arabalarÄ±yla yaptÄ±klarÄ± yolculuklarÄ± paylaÅŸtÄ±klarÄ± bir platform, yeni bir online alternatif olarak karÅŸÄ±mÄ±zda duruyor.

2)Hava yolu UlaÅŸÄ±mÄ±

Hava yolu ulaÅŸÄ±mÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de kara yolu ulaÅŸÄ±mÄ±na gÃ¶re daha geÃ§ geliÅŸmeye baÅŸlasa da Ã¶zellikle THYâ€™nin bayrak taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± sayesinde Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de bÃ¼yÃ¼yen bir sektÃ¶r oldu. THY, AnadoluJet, Pegasus, Onur Air, SunExpress, AtlasGlobal firmalarÄ± ve bu firmalar arasÄ±ndaki rekabet, fiyatlarÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¼ÅŸmesine ve hava yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir alternatif haline gelmesini saÄŸladÄ±. Online alÄ±ÅŸveriÅŸ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bu ulaÅŸÄ±m tercihinde, otobÃ¼se oranla, Ã§ok Ã§ok daha yÃ¼ksek. Bu firmalarÄ±n web sitelerinin yÄ±llÄ±k trafiÄŸi ve arama hacimleri dÃ¼nyadaki bir Ã§ok hava yolu ÅŸirketinin Ã¼zerinde. Bir Ã§ok yurt iÃ§i rotada hava yolu ve kara yolu ulaÅŸÄ±m seÃ§enekleri ciddi anlamda rekabet iÃ§inde. OtobÃ¼s ve uÃ§ak bileti imkanlarÄ±nÄ± bir arada sunan linkeki gibi platformlar, kullanÄ±cÄ±larÄ±na daha mantÄ±klÄ± karar verme imkanÄ± da sunuyorlar. Sadece uÃ§ak biletine odaklanmÄ±ÅŸ aggregater platformlar da mevcut. Ucuzabilet, Turna, Biletbayisi vs.

3)Demir yolu UlaÅŸÄ±mÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™de demir yolu ulaÅŸÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n kÃ¶keni cumhuriyetin ilk yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lan yoÄŸun yatÄ±rÄ±mlara kadar dayanÄ±yor; ancak daha sonradan pek ciddi bir geliÅŸme gÃ¶stermemiÅŸ. Ancak son yÄ±llarda YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren yatÄ±rÄ±mlarÄ± ile beraber tekrardan yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir gerÃ§ek, tren biletleri iÃ§in ise tek bir daÄŸÄ±tÄ±cÄ± mevcut: TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k A.Åž. Tren bileti online satÄ±n almak iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k orandan TCDD web sitesi kullanÄ±lÄ±yor.