Seyahat Kategorisinde Google’da En Çok Aranan Şehirler

Seyahat etmek bazıları için gerçek bir tutkudur ve görülen her farklı yer yepyeni tatlar bırakır seyahatseverlerin ruhunda. Seyahat etmeyi seven ve sıklıkla seyahat programlarını organize etmek için internette en çok aratılan şehirleri sizler için derledik.

Londra (İngiltere)

Turistlerin en çok tercih ettiği şehirlerden bir tanesi olan Londra , ziyaret edilecek tarihi mekanları ile öne çıkıyor. Özellikle Big Ben , Londra Kalesi ve London Eye ziyaret edilmesi tavsiye edilen mekanların başında geliyor. Londra’ya yoğun talep olduğundan Londra uçak bileti bulmak için önceden bilet almanızda yarar var.

Viyana (Avusturya)

Avusturya’ nın başkenti olan Viyana, tarihi yapıları ve dini yapıları ile öne çıkan şehirlerden bir tanesidir. Özellikle Aziz Stefan Katedrali, Schönbrunn Sarayı ve Hofburg İmparatorluk Sarayı en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.

Brugge (Belçika)

Belçikanın bir şehri olan Brugge Google’ de en çok aratılan şehirlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu şehirde en çok gezilecek yerler ise Burg Meydanı, Koning Albertpark, Concertgebouw, St. Salvator’s Cathedral ve Old St. John’s Hospital’ dır.

Budapeşte (Macaristan)

Romantik şehirlerden birisi olarak anılan Budapeşte, Macaristan’ ın başkentidir. Tuna nehrinin eşsiz manzarasına sahip olan şehirde akşamüstü Tuna Nehri ile şehri birleştiren Chain Köprüsünün manzarası turistlerin ilgisini çekmektedir.

Floransa (İtalya)

Güzel manzarası ile büyüleyen bir şehir olan Floransa, İtalya’ da bulunmaktadır. Özellikle şehrin etrafını saran Arno Nehri ile güzel bir geziye çıkabilir ve unutulmaz anılar yaşayabilirsiniz.

Roma (İtalya)

Tarihi ile iz bırakmış şehirlerden bir tanesi olan Roma, tarih seven tatil severler için nadir şehirlerin başında gelmektedir. 2850 yıllık tarihi ile sizleri tarihi bir yolculuğa çıkaracak şehirde Kolezyum , Aziz Petrus Bazilikası gibi birçok tarihi mekan bulunmaktadır. Tıpkı Londra gibi Roma’da oldukça popüler bir şehirdir. Yine tıpkı Londra’da olduğu gibi Roma uçak biletini de önceden almakta yarar var.

Paris (Fransa)

Farklı yemek kültürlerine merakı olan herkesin dikkatini çeken Fransa’nın başkenti olan Paris gezilecek şehirler arasında en çok aratılan şehirlerden bir tanesidir. Özellikle şehirde yer alan Eyfel Kulesi ve Disneyland gibi yerlerde oldukça güzel vakit geçirmeniz mümkün. Ancak yılın her döneminde Paris uçak biletine ilgi yoğun olduğundan seyahatinizi önceden planlamanızda yarar var.

Prag (Çek Cumhuriyeti)

“Altın Şehir” olarak ün salmış Prag, tarihi mekanlara ve bozulmamış yapılara sahip olduğu için gün geçtikçe ziyaretçi sayısında artış gerçekleştirmektedir. Gezerken adeta tarihi bir gezintiye çıkacağınız bu şehir St. Vitus Katedrali gibi birçok tarihi mekana ev sahipliği yapmaktadır.

Sidney (Avustralya)

Muhteşem manzaralı limanları ve eşsiz plajları ile turistlerin gözde şehirlerinden bir tanesi olan Sidney, Avusturalya’ nın tarihi şehirlerinden bir tanesi olarak göze çarpıyor. Şehrin önemli tarihi yapılarından birisi olan Sidney Opera Evi ziyaret edilmeye değer yapılardan.

Kyoto (Japonya)

Eski imparatorluk kenti olarak anılan Kyoto, Japonya’ nın en büyük şehri konumundadır. Japonya’ nın tarihini yansıtan bir şehir olarak bilinen Kyoto’ da yer alan manastırlar, tarihi konaklar ve yapılar ile birlikte harika kiraz ağaçları eşliğinde gezebilirsiniz. Üstelik Türkiye’ den Japonya’ ya vizesiz bir şekilde seyahat etmek mümkün.