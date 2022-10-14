Ses Dinleterek Müzik Bulma – Çalan Şarkıyı Bulma [Tüm Yöntemler] – 2022

Bulunduğunuz bir ortamda çalan şarkı ya da sosyal medyada gezinirken duyduğunuz bir müzik ilginizi çekmiş olabilir. Şarkının sözlerini internette arayıp şarkı ismini bulmaya çalışmak mantıklı bir çözüm ama her zaman işe yaramayabilir. Hem de daha kolay yöntemler varken. İçeriğimizde bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan ses dinleterek müzik bulma ve çalan şarkıyı bulma yöntemlerinin tamamını derledik.

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Ses dinleterek müzik bulma yöntemleri

Ses dinleterek şarkının ismini bulma listesini bilgisayardan ses dinleterek müzik bulma ve telefondan ses dinleterek müzik bulma olmak üzere 2 farklı başlık altında derledik. İşte çalan şarkıyı bulma yolları;

Bilgisayardan ses dinleterek şarkı ismi öğrenme (Programsız)

Bilgisayardan çalan şarkının ismini öğrenmek için herhangi bir program yüklemeye ihtiyaç duymadan faydalanabileceğiniz bir internet sitesi var. Midomi ismindeki bu site, bilgisayarınızın mikrofonunu kullanarak arka planda çalan sesi kendi veritabanında arar ve uygun eşleşmeyi karşınıza çıkarır. Tüm işletim sistemleri ile sorunsuz şekilde çalışan Midomi’de şarkı ismi aratmak için linke tıklayarak internet sitesine giriş yapın. Açılan sayfada yer alan mikrofon simgesine tıklayın. Site bilgisayarınızın mikrofonuna erişmek için izin isteyecektir. İzin ver butonuna tıkladıktan sonra sorgu başlayacak ve kısa sürenin ardından eşleşmeler karşınıza çıkacaktır.

Sosyal medyada duyduğunuz bir şarkının ismini kolayca öğrenmek için bilgisayarınızdan Midomi’yi kullanabilirsiniz. Midomi veritabanında on binlerce yerli ve yabancı şarkının yanı sıra enstrümental müzikler de yer alıyor. Sitenin çalan müziği algılayabilmesi için bilgisayarınızda mikrofon bulunması şart. Dizüstü bilgisayarlarda dahili mikrofon olduğu için sorunsuz işlem yapabilirsiniz. Ancak masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız harici bir mikrofon bağlantısına ihtiyaç duyacaksınız. Çalan şarkıyı bulma uygulamaları listemizde yer verdiğimiz SoundHound uygulaması da Midomi tarafından geliştirilmiştir.

Telefondan ses dinleterek şarkı ismini bulma

Telefonunuz veya tabletiniz üzerinden çalan şarkının ismini öğrenmek için 2 farklı uygulama bulunuyor. Uygulamaların her ikisi de iOS ve Android uygulama marketlerinde yer alıyor ve tamamen ücretsiz.

Shazam

Ses dinleterek müzik bulma uygulamaları arasında en popüler yazılım olan Shazam, çıktığı günden bugüne bünyesine yeni özellikler katarak devam ediyor. 2018 yılında Apple tarafından satın alınan uygulama, arkaplanda çalan sesleri dinleyerek veritabanında yer alan müzikler arasında sorgu yapıyor ve saniyeler içerisinde eşleşmeleri karşınıza çıkarıyor. Kullanımı ise oldukça kolay.

Shazam’da müzik nasıl aratılır kısaca anlatmak gerekirse ilk olarak Shazam’ı uygulama marketinizden cihazınıza indirin. Yükleme tamamlandığında gerekli uygulama izinlerine onay verin. Artık Shazam’ı kullanmaya hazırsınız. Ekranda yer alan S sembolüne dokunduğunuzda uygulama çalan sesleri dinlemeye başlar ve çok kısa bir süre sonra sonuçları size listeler. Ayrıca çıkan sonuçlarda şarkının çıkış yılı, hangi albümde yer aldığı gibi bilgiler de listelenir. Shazam’ın bir diğer güzel özelliği şayet Apple Müzik kullanıyorsanız çıkan sonuçlardaki şarkıları tek dokunuşla Apple Müzik uygulamasındaki playlistinize ekleyebilirsiniz.

SoundHound

Ses dinleterek müzik bulma uygulamalarından bir diğeri olan SoundHound, Midomi isimli internet sitesi tarafından geliştirilmiştir. SoundHound, çalan şarkının ismini öğrenme işlevinin yanı sıra bir müzik veritabanıdır. Uygulama üzerinde ülkelere göre en popüler müzikleri, yeni çıkan şarkıları ve şarkı sözlerini görebilirsiniz. Ayrıca çalan şarkının ismini bulabildiği gibi sizin mırıldandığınız şarkıları da kendi veritabanı üzerinden tarayabilir.

SoundHound’da müzik nasıl aratılır konusuna değinecek olursak ilk olarak SoundHound’u iOS veya Android uygulama marketinizden indirin. İndirme tamamlandığında kurulum esnasında gerekli uygulama izinlerini sağlayın. Uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan turuncu butona dokunduğunuzda SoundHound ortamda çalan sesi dinlemeye başlar. Sonrasında ise ilgili sonuçları ekranınıza gönderir. Mırıldanarak şarkı ismi bulma konusunda SoundHound’un herhangi bir alternatifi bulunmamaktadır.