SEO: Sitenin Otaritesini Arttırmak İçin Basit İpucu

Bu yazımız SEO içeriğimizle ilgili bir başka kaynağımız olacak. Bu yazıda efsane bir taktik paylaşacağız. Bir çok webmasterın hala kendi arasında tartıştığı konu çok fazla içerik mi yoksa çok yüksek kalitede az içerik mi?

Sitenizin Otaritesini arttır

Google’ın sürekli güncelleme yaptığı algoritmasında değişmeyen tek şeyin kalite olduğunu biliyorsunuz. Kaliteyi ise Google değil ziyaretçi belirliyor.

Kaliteli içerik için ziyaretçinin sitenizi beğenmesi ve buna göre sürekli ziyaret etmesi gerekiyor. Peki hem kaliteli için üretip hem de bunu sürekli yapmak mümkün mü? Elbette belli bir yatırımla bu mümkün ama herkesin bu imkanı yok. O zaman ne yapacağız?

Daha az içerik yayınlayacağız ama daha fazla zamana sahip olduğumuz için bu içerikler çok üst düzey olacak. Bu şekilde sitenin Otaritesini arttırmak için orta yolu bulabiliriz. Çok fazla içerik yayınlayıp kalitesi olacağına daha az yayınlayıp kaliteli üretmek çok daha mantıklı.

Elbette sadece bize göre mantıklı değil. Google da bu işin böyle yapılması gerektiğini düşünüyor.

Gereksiz yazılmış ve hiç bir ziyaretçi için faydalı olmayan, herhangi bir backlink alamamış, herhangi bir backlink verilmemiş siteye faydası olmayan, siteye ziyaretçi çekmeyen bir yazı çöpten başka birşey değildir. Onun sitenizde bulunması sitenin pa ve da değerlerini düşürür yani Otaritesini olumsuz etkiler.

Otarite yükseltmek isterseniz yapmanız gereken şey değersiz içerikleri geliştirmek ya da silmektir.