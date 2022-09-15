Arama Motoru Optimizasyonu olarak bilinen SEO web sitelerinin arama motorlarında görünürlük kazanması adına önemli bir işlemdir. Sistem sayesinde sayfanız tüm arama motorlarında en iyi sıralamalarda yer alır. Böylece hedef kitleye ulaşmanız ve ziyaretçi sayınızı artırmanız mümkün olur.

Markanızı temsil etmesi için kurduğunuz internet sitenizin dijital platformda başarılı olabilmesi için arama motorlarını ve amaçlarını anlamanız gerekiyor. Bu ise uzmanlık ve emek isteyen bir iştir. Alanında uzman bir ekipten SEO danışmanlığı alarak web sitenizin yönetimini amacına uygun hale getirebilirsiniz.

SEO Nedir? (Arama Motoru Optimizasyonu)

Arama motoru optimizasyonu (Search Engine Optimization) internet sitelerini Google gibi arama motorlarını anlamasına diğer bir ifade ile tabınasıba olanak sağlar. SEO nedir sorusunun en basit cevabı ise sitenin optimize edilmesidir. Bu optimizasyon hem sitenin verimini artırır hem de arama motorlarında gösterilen sonuçların suistimal edilmesini engelliyor.

Ekonomik anlamda gücünü artıran internet birçok firma ve markanın da müşterileri ile aralarındaki iletişimi hızlandırıyor. E ticaret sitelerinin daha yüksek kazançlar elde edebilmesi ve iyi bir şekilde yönetilebilmesi için hizmet veren SEO, dijital pazarlamanın önemli bir alt koludur.

SEO Nasıl Yapılır?

Web sitelerine organik trafik çekmek isteyen markalar için SEO önemli bir hizmettir. Öncelikle sitenin arama motoruna uyumu sağlanıyor. Böylece müşterilerin yaptıkları aramalarda site ilk sıralarda görüntüleniyor. Organik yani doğal trafik akışı için bu son derece önemli bir adımdır. Tüm web siteleri için oldukça önemlidir.

İyi bir SEO hizmeti şu şekilde yapılır;

Sitenin hızını azaltan ögeler kaldırılır,

Sayfadaki başlık ve alt başlıklar kurallara uygun düzenlenir,

Meta açıklamaları doğru kurgulanmalı,

URL yapısı okunabilir ve anlamlı kelimelerle oluşturulmalı,

Görsel optimizasyon yapılmalı,

Site içi yönlendirme linklemeleri dikkatli yapılmalı,

Anahtar kelimeler doğru yerlerde ve uygun yoğunlukta kullanılmalı,

Güncellemeler düzenli aralıklarla yapılmalı,

SEO danışmanlığı sitenin arama motorları üzerinden aldığı etkileşimi artırmakla kalmaz kazancınızı da yükseltir.

Teknik Optimizasyon Nedir?

Teknik optimizasyon, internet sitenizi indeksleme ve tarama aşaması için uyum sağlama sürecini ifade eder. Bu hizmetle arama motorları sitenize sorunsuz bir şekilde erişir, tarar, yorumlar ve dizin ekler.

Teknik olarak adlandırılmasının nedeni web sitesinin tanıtımı ve içeriği ile ilgilenmemesinden kaynaklanıyor. Temel amacı sitenin altyapısını optimize etmektir.

Teknik optimizasyonda bazı terimler vardır. Bu terimlerin arama motorları tarafından doğru bir şekilde okunmasını engelleyen sorunlar teknik optimizasyon ile ortadan kaldırılır.

Örneğin web sitesinde kullanılan HTML, JavaScript ve CSS gibi terimler sayfanın yapısını belirler. JavaScript sayfanın nasıl davrandığını gösterirken HTML yapıyı inceler. CSS ise sayfanın görünümünü kontrol eder.

İçerik Optimizasyonu Nedir?

İnternet aramalarında en iyi sonuçları elde etmek adına içerik optimizasyonu oldukça önemlidir. İçeriği ziyaretçilere ve arama motorlarına uyumlu halde tasarlanan web siteleri en üst sıralara taşınmaktadır.

Bu optimizasyonu yaparken belirli kriterlerde hareket etmek gerekiyor. Bu kriterler Google gibi arama motoru şirketleri tarafından belirleniyor ve titizlikle denetleniyor.

Net olarak şunu belirtmek gerekir ki optimize edilmeyen içerikler bilgilendirici olsa bile arama sayfasında iyi bir sıralamaya sahip olamaz.

Çünkü içeriğin bilgilendirici olması web sitesini üst sıralara taşımak için yeterli değildir. SEO uyumlu iyi bir içerik, yeterli bilgi, sayfa düzeni ve güvenlik arama motorlarında ev üst sıralara çıkmanızı sağlayacaktır.

Local SEO Nedir?

Local SEO, çevrimiçi pazarlama noktasında etkili bir yoldur. Çevrimiçi ürün ve hizmet arayan müşterilerin işletmeye en kısa sürede ulaşmasını sağlar. Genel bir ifade kullanmak gerekirse konum içeren aramalarda lokasyona dayalı işletme önerilerinin listelenmesi sağlanır.

Local SEO yerel arama sonuçlarında web sitesini optimize etmeye odaklanır. Özellikle yerel trafik akışı için etkili bir uyum sağlar. Kişilerin nerede bulunduğunu bilip işletmeyi çevrimdışı da bulabilmeleri için local SEO oldukça önemlidir.

E-Ticaret SEO

Günümüzde yerel mağaza ve işletmelerin çoğu ya devredilme ya da kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Markasını online platformda hizmete sunan firmalar ise e-ticaret alanında yeni atılımlar yapmaya çalışıyor.

Markanız ve içeriğiniz kusursuz olsa da e-ticarette iyi bir SEO hizmeti almazsanız hak ettiğiniz kazancı elde edemezsiniz. Öncelikle web sitenizi rakiplerden sıyırıp en üst sıralara taşımalısınız.

E-Ticaret SEO hizmeti ancak doğru yapıldığı takdirde sürdürülebilir bir doğal trafik akışı sağlar. Bu sayede ürünleriniz ve markanız hakkında bilgi sahibi olmayan insanlar bile web sitenizi bularak müşteriniz olur.

SEO Açılımı Nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni yeni internet terimleri de hayatımıza girmeye devam ediyor. Son zamanlarda en çok duyulan internet terimi ise SEO oldu.

Arama motoru optimizasyonu olan SEO ingilizce Search Engine Optimization’un kısaltılmışıdır. Dilimize İngilizceden gelen bu kelime birçok web sitesinin gelişmesi ve sürdürülebilmesi için olanak sağlayan önemli bir hizmettir.

Arama motoru optimizasyonu sağlayan SEO, sitelerin daha çok kişi tarafından ziyaret edilmesi açısından önemlidir. Arama motorunda en üst sıralarda olmak ve hedef kitleye daha hızlı ulaşmak isteyen web siteleri SEO hizmeti alarak ayakta kalabiliyor. ​

Site İçi SEO Nedir? Nasıl Yapılır? (On-Page SEO)

Site içi SEO (on page) çalışmaları, web sitesindeki her bir sayfanın ayrı ayrı incelenmesini sağlıyor. Geliştirilen sitedeki tüm sayfaların arama motoru ile optimize olması hedeflenir. Site içi SEO çalışmaları güvenilir ve kaliteli yapılırsa sitenin ziyaretçi trafiği artacaktır. Trafiği artan web sitesinin markalaşması ve satışlarının artması olağan bir durumdur.

Site içi SEO çalışmasında olması gereken kriterler şu şekildedir;

​​​​​​Kaliteli ve özgün içerik

Kullanıcı odaklı tasarımlar

Teknik SEO kontrolleri

Anahtar kelime stratejisi

Başlıklar ve alt başlıkların dağılımı

Yapısal veri işaretlemesi

Mobil uyumluluk

Site içi SEO çalışmaları, işinde uzman ve arama motoru algoritmasını hakim kişiler tarafından yapılmalıdır.

Dış SEO Nedir? (Off- Page SEO)

Web sitenizin iç SEO optimizasyonu tamamlandıysa sıra dış SEO çalışmalarındadır. Bu çalışma sitenizin sosyal medya platformlarından veya başka internet sitelerinde backlink almasını sağlar.

Özellikle özgün, kaliteli ve güncel içerik ürettiği için insanlar tarafından ziyaret edilen sitelerden alınan backlink web sitenizin tanınırlığını artıracaktır. Backlink almayan rakip firmalara göre şansınız daha yüksek olacaktır.

SEO Neden Önemli Ve Gereklidir?

Son yıllarda rekabet içerisinde olan markalar için SEO son derece önemlidir. Google başta olmak üzere arama motorları milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Markanızı sunduğumuz bir dijital mağazanız, bloğunuz veya e-ticaret siteniz varsa hedeflerinize ulaşmak için SEO çalışmalarına ihtiyacınız vardır.

Kullanıcıların arama motorlarına güvendiğini göz ardı etmemek gerekiyor. Kullandığınız anahtar kelimelerle web siteniz en üst sıralara taşınabilir. Bu da işletmenizin doğal trafiğini artırır. Dolayısıyla tüketicilerin işletmenize olan güveni artar ve kazancınız katlanır.

SEO Danışmanlığı Nedir?

Son yıllarda popüler bir meslek alanı olan SEO danışmanlığı web sitelerinin optimizasyonu konusunda önemli bir misyona sahiptir. Sitelerin arama motoruna uyumlu olabilmesi için hizmet veren SEO uzmanı performans ve etkileşimi artıran etkili bir çalışma yürütür. Sitenin görünürlüğünü artıran SEO danışmanı sahip olduğu yetkinlik ve stratejilerle işletmelere büyük fırsatlar sunuyor.

SEO danışmanı web sitesinin arama motoru optimizasyonu için çalışan kişidir. Yapılan teknik, iç ve dış çalışmalar doğrultusunda sitenin organik trafiği ve süreci SEO danışmanı tarafından yönetilir.

SEO Uzmanı Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

SEO danışmanı seçerken hassas ve titiz davranmanız gerekiyor. Alacağınız hizmetin amaca ulaşıp sürdürülebilir olması şarttır. Bu yüzden alanında uzman, tecrübeli ve arama motoru algoritmasını iyi bilen SEO uzmanlerı tercih edilmelidir.

SEO uzmanı seçerken dikkat etmeniz gereken hususlar şu şekildedir;

Kurumsal hizmet vermeyen tek seferlik SEO uzmanından uzak durun.

Günlük veya aylık hizmetler sunan firmalardan kaçının.

SEO alt yapısı kurulmadan çalışmalara geçmemeniz gerekiyor.

SEO çalışmaları geniş alanda profesyonel bir analiz gerektirir. Bu yüzden referansı olmayan, profesyonellikten uzak firmalar tercih edilmemelidir.

Sık Sorulan Sorular

SEO Nedir Nasıl Yapılır?

SEO, web sitelerinin arama motoruna uyumlu olabilmesi için yapılan çalışmaların bütünüdür. Sitenin rakip siteler arasında en üst sıralara yerleşmesini sağlayan optimizasyon işlemidir. SEO çalışmaları alanında uzman danışmanlar tarafından yapılmalıdır. Sitenin arama motorundaki yerini ilk başa taşımak, trafik akışını analiz etmek, ziyaretçi sayısını artırmak ve kazanç sağlamak isteyen işletmeler SEO danışmanlığı almaktadır.

SEO Ne Anlama Gelmektedir?

İngilizceden dilimize girmiş olan SEO, arama motoru optimize edici veya arama motoru optimizasyonu anlamına gelmektedir. Sitelerin arama motoru kriterlerine uyumlu olması için yapılan çalışmalar bu kapsama dahildir. Başarılı SEO danışmanları düzenledikleri web sitelerinin hedef kitleye ulaşmasını kolaylaştırıyor.

SEO’nun Önemi Nedir?

SEO gelişmekte olan web siteleri kuruluş amaçları doğrultusunda sürdürülebilir olması açısından son derece önemlidir. Bunun yanı sıra markasını duyurmuş e-ticaret sitelerinin de hedef kitleye ulaşmasını sağlar. Dijital platformda hizmet vermek isteyen işletmelerin arama motoru kurallarına uygun hareket etmesi gerekiyor. Kurallara uygun olmayan web siteleri denetime takılarak cezalandırılıyor. Bu yüzdeb SEO’nun önemi daha da artmaktadır.

Organik Trafik Nedir?

Web siteleri ziyaretçi etkileşimi ile ayakta kalan işletmelerdir. Kurduğunuz sitenin içeriği ve kalitesi mükemmel olabilir ama ziyaret sayınız ne kadar çok olursa kazancınız o kadar artar. Organik Trafik olarak adlandırılan doğal ziyaretçilerdir. Yani backlink ya da doğrudan arama motorundan sitenize giriş yapan, inceleyen, yorum veya alışveriş yapan kişiler sizin organik trafiğinizi oluşturur.

Sonuç

SEO hizmeti alırken veya bir SEO ajansıyla çalışırken, ele aldığımız yukarıdaki hususların yapıldığından emin olmalısınız. Bunlar kaliteli ve güvenilir bir SEO danışmanlığının olmazsa olmazlarıdır. Yatırım getiriniz için önemli olacaktır. Doğru SEO çalışmalarının yapılmaması, zaman ve para kaybetmenize neden olabileceği gibi yanlış SEO çalışmalarının yapılması web sitenizin değerinin ciddi şekilde düşmesine de neden olabilir.