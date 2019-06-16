SEO: Basit URL Yapısı

URL yapısına Google’ın çok önem verdiğini biliyorsunuz. Daha site işine girişmeden önce URL yapısını belirlemelisiniz. Bu açıdan site adresi alırken mümkün olduğunca kendi içerik konunuza uygun ve sizi okunduğu zaman açıklayabilecek bir alan adı almanızda fayda var. Öyle olsun ya da olmasın içeriğinizi daha iyi açıklayabilmeniz için URL yapısına da dikkat etmelisiniz.

Seo için url yapısı nasıl olmalı?

Url yapınız arama sonuçarlarında görüntülenir ya da ziyaretçiniz hiç birşeye bakmadan urlnizi okuyabilir. Bu açıdan url basit ve açıklayıcı olmalıdır. Google’ın verdiği örneklere bakalım.

Yukarıda görüyoruz ki bir dosya ve dosyanın içinde rastgele oluşturulmuş dosyalar ve sayfa var. Bakıldığında url üzerinden bu sayfanın neyle ilgili olduğu anlaşılmıyor.

Bu örnekte ise içeriğin bir yazı ve yazınında nadir baseball kartlarıyla ilgili olduğu anlaşılıyor.

İşte Google’da url uzantınızı bu şekilde okuyabilir.

Url yapınızı basit bir şekilde düzenleyin.

Konuyla alakalı bir yapı sağlayın.

WordPress gibi siteler url yapısını düzenlediğiniz taktirde konu başlığını url yapacaktır.

Gereksiz klasörlerden kaçının.

Sayfa1.html, konu/23132.html gibi url yapılarından kaçının.

Çok fazla iç içe geçmiş dizinler oluşturmayın. konu1/a/b/c/d/e/sayfa1.htm gibi

Url oluştururken yukarıdaki hususlara dikkat ettiğiniz taktirde seo açısından en yüksek faydayı göreceksiniz.