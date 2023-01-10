Selanik Örme Kumaş ve Özellikleri

Kazaklarda adını sıkça duyduğumuz selanik kumaş, örgü görünümüne sahip bir kumaş türüdür. Aynı isimde bir örgü modeli de bulunan bu kumaş çeşidi, kendine has yapısı ile diğer kumaş türlerinden ayrılmaktadır. Günümüzde genellikle dış giyimde kullanılan selanik örme kumaş özellikleri arasında;

Esnekliği oldukça azdır.

Çift katlı bir yapısı mevcuttur.

Kalın yapısı sayesinde genellikle dış giyim ürünleri ve kazaklarda tercih edilir.

Yüksek sıcaklıklarda gevşeyebilmektedir.

Fiyat performans ürünü bir kumaş çeşididir.

Üretilmeye başladığı dönemden itibaren zengin renk ve desen seçeneklerinde üretilebilen bu kumaşlar, genellikle giyim ürünlerinde karşımıza çıkar. İlmek yapısına göre yarım selanik ve tam selanik gibi çeşitleri mevcuttur.

Örme Kumaşlar Hangi Mevsim İçin Uygundur?

Büyüklerimizin örgü örerken kullandığı selanik modeli, kumaş olarak üretilmekte olup giyim ürünlerinde öne çıkar. Peki selanik örme kumaşlar hangi mevsim için uygundur? Örme kumaşların ortak özelliği, ısı yalıtım görevi görerek vücut ısısını korumaktır. Bu sebeple vücudu son derece sıcak tutan bu kumaşların, kış mevsimi için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Elbette kış mevsiminin yanı sıra ilkbahar ya da sonbahar gibi mevsim geçişlerinde tercih edilen dış giyim ürünlerinde selanik örme kumaşları görebilmek mümkün. Genellikle yün ipliklerin tercih edildiği bu kumaşlar, sıcak tutan yumuşak yapısı ile kış aylarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Selanik kumaş özellikleri hakkında detaylı bilgi için Doğa Tekstil web adresini ziyaret ederek selanik kumaşlar başta olmak üzere çeşitli kumaş türleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Selanik Kumaşlar Hangi Ürünlerde Tercih Edilir?

Kış mevsiminin yaklaşmaya başlamasıyla dolaplardan çıkan kıyafetlerin birçoğu, selanik kumaşlardan üretilmektedir. Elbette bu kumaşlar sadece giyim ürünleri ile sınırlı değil. Birçok eşyada görebileceğimiz selanik kumaş ve çeşitlerinin hangi ürünlerde tercih edildiğine birlikte bakalım;

Birçok iç giyim ürünü selanik örme kumaşlardan üretilmekte olup kışlık giyimde öne çıkıyor.

Sıcak tutan yapısı sayesinde bebek ve çocuk giyim ürünlerinde selanik kumaşlar sıklıkla tercih edilmektedir.

Bebek battaniyesi gibi modellerde selanik kumaş yapısını görebilmek mümkün.

Eşofman ve günlük giyim ürünlerinde selanik kumaşların konforlu yapısından yararlanılabilir.

Ceket ve hırka gibi dış giyim ürünlerinde selanik kumaşlar kullanılarak soğuğa karşı korunabilir.

Selanik kumaştan üretilen kazak ve sweatlerle yumuşak ve şık kombinler elde edilebilir.

Selanik Kumaş Nasıl Yıkanır?

Diğer kumaş türlerine göre hassas bir yapısı olduğunu söyleyebileceğimiz bu kumaşların temizliğinde daha dikkatli olunmalıdır. Çünkü yüksek sıcaklıkların selanik kumaş yapısını bozma ihtimali olabiliyor. Bu sebeple selanik kumaşlar yıkanırken genellikle 40 derece ve altındaki sıcaklıklar tercih edilmelidir. Makinede yıkanmaya uygun olan bu kumaş türünde ilk yıkamada ipliklerin şişme durumundan kaynaklı olarak çekme yaşanabilir. Ancak birkaç yıkama sonrası selanik kumaşlar normal ebatına dönecektir. Bunun dışında kurulama ve ütüleme aşamalarında yüksek sıcaklıklardan korunması ya da doğrudan güneş altında kurutulmaması, ürünün aynı kalitede uzun yıllar kullanılabilmesi için önemlidir. Siz de selanik kumaşlardan üretilmiş olan kıyafet ve tekstil ürünlerine sahip iseniz, yıkama talimatlarına uyarak kumaşınızı kalitesi bozulmadan uzun süre kullanmaya devam edebilirsiniz.