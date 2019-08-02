Şelale Ekran Nedir? OPPO Duyurdu

OPPO kendi çapında yeni bir ekran tasarımını duyurdu. Tasarıma baktığımız zaman Samsung’un uçtan uca ekrana benziyor ama Çinli telefon üreticisi OPPO bu tasarıma kendinden de birşeyler katararak onu geliştirmiş. İşe önümüzdeki yıl piyasada göreceğiniz Şelale Ekranlı telefonların ekran tasarımıyla ilgili detaylar.

Şelale Ekran nedir?

Waterfall Screen adını verdiği bu yeni ekran tasarımı tıpkı Samsung’un uçtan uca ekran tasarımına benziyor. Ama Oppo burada bir fark yaratmış. Bu tasarım ekranın yan kısımlarında herhangi bir tuş bulunmamasıyla değişmiş. Bununla birlikte üst ve alt kısımda çok ince bir kasa görülüyor.

%100’e yakın ekran gövde oranı

Ekran gövde oranının ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Ciazdan daha yüksek verim alabilmek için ekran olabildiğince büyük tutuluyor. Bu tür cihazlar daha çok ilgi çekiyor. OPPO yeni modellerinde şelale ekran tasarımıyla %100’e yakın ekran gövde oranı sunuyor.

Ekranın üst kısmında bir kamera görülmüyor çünkü Oppo daha öncesinde ekran altı kamerasını tanıtmıştı. Bu sayede kamera yüzünden ekranı küçültmeniz gerekmiyor. Bununla birlikte bir çok model yine ekrana daha çok yer ayırmak için açılabilir ön kamera kullanıyor.