Şekilli nickler oyun oynamayı sevenler ve oyun nickleri arayanlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıklarından birisidir. Özellikle PUBG, Brawl Stars, LoL, CS:GO, Valorant tarzı çevrimiçi oyunlarda en güzel oyun nickleri tavsiyelerinden birini seçerek diğer oyunculara karşı havalı bir görünüm sağlayabilirsiniz.

En iyi nickler, en şekilli nickler, en havalı nickler, en komik nickler için bütün karakterlerle kullanabileceğiniz şekilli nick oluşturucu araçlardan yararlanabilirsiniz.

Üst simge kullanarak en değişik şekilli nickler oluşturmanıza yarayacak bilgiler için mutlaka ziyaret edin: Şekilli Nick | Şekilli Nick Yazma Aracı | Havalı Nick [2022]

Şekilli Nickler Oluşturucu

Şekilli nick oluşturucu ile dilediğiniz gibi şekilli nickler oluşturabilirsiniz. Bu araçlar dünyanın ücretsiz, en basit şekilli nickler ve yazı oluşturma araçlarıdır.

Nick ve metinleri çok değişik şekillere birkaç saniyede dönüştürebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey araçta bulunan kutucuğa istediğiniz metni girmek. Bu sayede mükemmel nickname ve şekilli yazı oluşturmuş olacaksınız.

Eğer nick yazma konusunda başarılıysanız kendi havalı nickinizi kendiniz tasarlayabilirsiniz. Farklı semboller, özel karakterler, değişik yazı fontları, sıradışı yazı stilleri, gösterişli şekiller sayesinde bunu sadece kopyala-yapıştır yöntemiyle yapmanız mümkün.

Unicode sayesinde artık bilgisayarlarda ve telefonlarda on binlerce güncel karaktere erişebiliyoruz.

Şekilli Nick Destekleyen Oyunlar Neler?

Günümüzde birçok oyun platformu şekilli nick kullanmanızı ve farklı yazı stilleri çeşitlerini destekliyor. İşte birbirinden süslü şekilli nickler kullanabileceğiniz oyunlar:

Call of Duty: Mobile

Mobile Legends

League of Legends

Brawl Stars

DarkOrbit

Point Blank

Agar.io

Bombom

Metin 2

PUBG

PUBG Mobile

Zula

Wolfteam

Clash Royale

Clash of Clans

Arena of Valor

Valorant

CS:GO

PUBG Şekilli Nick Yazma Nasıl Yapılır?

Son yıllarda oyun piyasasında en çok tercih edilen oyunlardan biri şüphesiz PUBG oldu. Hatta kısa sürede daha da ilerleyerek PUBG Mobile gibi farklı versiyonları da kullanıma sunuldu. Bu eğlenceli oyunu oynamak kadar akılda kalıcı bir nickname oluşturmak da çok önemli.

Eğer havalı nick ve sekilli nick kullanmıyorsanız rakiplerinize fark atmanız ve oyuncular arasında efsane olmanız mümkün değil.

Siz de PUBG şekilli nickler yazmak istiyorsanız kendinize spesifik bir isim oluşturmak için aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz:

Nick oluşturucu araca yazmak istediğiniz metni yazın.

Aşağıda bütün stiller sıralanacaktır. İstediğiniz stilin yanındaki butona tıklayın.

Kopyalayın.

Yapıştırmak istediğiniz alana gidin.

Yapıştırın.

PUBG Mobile Şekilli Nick Nasıl Yazılır?

PUBG Mobile’da isim değiştirmek için ID kartına ihtiyacınız var. Eğer bu kart sizde mevcutsa aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

PUBG Mobile’ı açın.

Ardından “Envanter” menüsünü seçin.

Envanter menüsü içerisinde sağ alttaki kutu ikonuna tıklayın.

Envanterinizde yer alan isim yenileme kartını (ID kartı) seçin.

“Kullan” butonuna basın.

Oyunda kullanmak istediğiniz şekilli ismi yazın.

Son olarak “Tamam” butonuna basın.

Not: Nick, en fazla 14 karakter olabilir.

Eğer bu karta sahip değilseniz PUBG Mobile şekilli nick yazma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç ile aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz:

PUBG Mobile şekilli nick yazma aracına gidin.

“Şekilli nick oluşturmak için buraya yazın.” yazan kısma şekilli nickler oluşturmak istediğiniz takma ismi yazın.

PUBG Mobile ile uyumlu olan şekilli isimler ve yazı stilleri otomatik olarak gelecektir.

İstediğinizi kopyalayıp yapıştırın.

Mobile Legends Şekilli Nick Yazma Aracı



Mobil oyunlar arasında en sevilen oyunlardan olan Mobile Legends, gün geçtikçe kitlesini büyütmeye devam ediyor. Bütün oyunlarda olduğu gibi Mobile Legends’ta da takma isim çok önemli. Çünkü oyun karakterinizi ancak bu şekilde yansıtabilirsiniz. Oyunlarda güncel, yaratıcı ve şekilli nickler kullanmayı seviyorsanız nick oluşturucuları deneyebilirsiniz.

Brawl Stars Şekilli Nick

Şekilli nickler için Brawl Stars renkli isim yapabilirsiniz. Brawl Stars oyununa özel olarak seçim yaparken yazı tipine göre zaman zaman rengin değiştiğini görebilirsiniz. Sizin için renk kodlarını aktaralım:

<c2>Şekilli Nick</c> – Bu kod ile şekilli nick kırmızı olur.

<c3>Şekilli Nick</c> – Bu kod ile şekilli nick yeşil olur.

<c4>Şekilli Nick</c> – Bu kod ile şekilli nick mavi olur.

<c5>Şekilli Nick</c> – Bu kod ile şekilli nick açık mavi olur.

<c6>Şekilli Nick</c> – Bu kod ile şekilli nick pembe olur.

<c7>Şekilli Nick</c> – Bu kod ile şekilli nick sarı ve turuncu karışımı olur.

<c8>Şekilli Nick</c> – Bu kod ile şekilli nick koyu pembe olur.

<c9>Şekilli Nick</c> – Bu kod ile şekilli nick koyu kırmızı olur.

Peki, şekilli nick isimleri neler? İsim için de farklı farklı seçenekler sunuluyor. Çok sayıda şekilli nick seçeneği mevcut olduğu için internette öneriler bulmanız çok kolay. Oyunlarda sıklıkla tercih edilen şekilli nickler için hemen belirlediğiniz her fontta yazı yazabilirsiniz. Tercih sizin!

LoL Şekilli Nick Oluyor mu?

League of Legends (LoL), son dönemlerde en çok oynanan ve en sevilen popüler oyunlar arasında. Bu oyun içerisinde şekilli nick kullanarak dikkat çekmek rakiplerinizin sizi daha hızlı fark etmesini sağlayacaktır.

Bu nedenle oyun içerisinde takma isim oluştururken havalı nick kullanabilirsiniz. Bunu yaparken farklı semboller ve özel karakterlerden yararlanabilirsiniz. Peki, LoL şekilli nick nasıl yazılır?

League of Legends oyununda şekilli nick oluşturmak için farklı semboller ve özel karakterler kullanabilmek için sunucu bölgesine göre seçim yapmanız gerekiyor. Eğer farklı sunucu kullanıyorsanız ya da farklı bir ülkeden bağlanıyorsanız muhtemelen kod kullanmanız gerekecek.

Ayrıca kullanmak istediğiniz sembol ve karakterler, seçtiğiniz dilin alfabesinde yer almıyor olabilir. Kullanıma izin verilen bölgede olsanız bile bu harfler kullanmanız söz konusu değildir.

Havalı Nick Nasıl Yapılır?

Süslü nickler ve havalı nickler diğer insanlar tarafından dikkat çekmenizi ve rakipleriniz arasında öne çıkmanızı sağlıyor. Sıradan nickler, tekdüze biyografiler, basit kullanıcı adları karakterinizi ve enerjinizi yansıtmanıza yeterli gelmiyor olabilir. İşte bu noktada şekilli nickler tam size göre! İster oyun platformlarında ister sosyal medya uygulamalarında profilinizi süsleyerek marjinalliğinizi ortaya koyabilirsiniz.

Sekilli nick yazma aracı; sıradan yazı fontlarının dışına çıkmanızı, sembol, emoji ve kaomoji kullanarak eğlenceli sonuçlar elde etmenizi sağlar. Normalde bu tür imkanları uygulamalar kısıtlamalar nedeniyle ya da format olarak uygun bulmadığı için sunmuyor.

Ancak siz bu imkana sadece kopyalayıp yapıştırarak erişebilirsiniz. Ya da diğer alternatif yöntemler olarak; ister araçlar yardımıyla ister hazır süslü nickler arasından birini seçebilirsiniz.

Süslü nickler şık tasarımlarla nickinizi havalı hale getirmenizi sağlıyor. PUBG, Brawl Stars, Mobile Legends gibi popüler oyunlarda aktif oyuncular nicklerini oyundaki karakterlerine uygun hale getirerek rakiplerinin aklında kalmayı başarıyor.

Bu sadece oyuncular için değil, tüm sosyal medya kullanıcıları için de sıklıkla tercih edilen bir yöntem. TikTok, Steam, Discord ve Instagram gibi birçok uygulamada profil ve liste isimlerinizi havalı yazılarla renklendirebilirsiniz.

WhatsApp Şekilli Yazı

WhatsApp şekilli nick; farklı yazı tipleri, semboller ve emojiler kullanarak basit adımla yapılabiliyor. Siz de en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ta fark yaratmak istiyorsanız benzersiz tasarımlarla kendi kullanıcı adınızı oluşturabilirsiniz.

Kalın yazı yazma, italik yazı yazma, üstü çizili yazı yazma, monospace yazı yazma gibi birçok alternatif yöntem WhatsApp için sıklıkla tercih ediliyor. WhatsApp şekilli yazı hakkında daha detaylı bilgi almak için yazımızı inceleyebilirsiniz.