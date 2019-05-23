Bilginiz üzerine İstanbul yerel seçimleri büyük şehir belediye başkanlığı için yenileniyor. Bir çok kişi de bir hile var mı bu seçimde de oy kullanabilecek miyim gibi soruları düşünüp duruyorlar. Buna binaen ysk bir sayfa yayınladı ve seçmenler nerede oy kullanacaklarını buralardan sorguluyor. Kimisi kendisini buluyor kimisi bulamıyor bakalım siz bulabilecek misiniz?

İstanbul için seçmen sorgulama nasıl yapılır?

http://ysk.gov.tr/ adresine gidin.

Burada yer alan seçmen sorgulama kutucuğuna tıklayın.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi butonuna bakın. Burada nerede oy kullanacağım şeklinde yazar. Tıklayın.

Açılan sayfada istenilen bilgileri doldurun.

Sonuç karşınıza çıkacaktır.

Bu yöntemle bazılarının 31 Martta oy kullanmasına rağmen yenileme seçiminde kendilerini göremedikleri haberleri çıktı. YSK sistemi tam entegre etmediği için bu durum ortaya çıkıyor şeklinde açıklama da yapıldı. Yine bugün ve ileriki zamanlarda kontrolünüzü yapabilirsiniz.