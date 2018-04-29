Savunma Sanayinde Robotik Sistemlerin Yeri

Robotik Sistem veya robot denilince akla hemen insan figüründe, kolları ve bacakları olan, insanın yaptığı şeyleri taklit etmeye çalışan motorlu yapılar gelmekte ancak bu oldukça yetersiz ve yanlış bir algıdır. Bu sistemler aslında çok daha kapsamlı makinelerdir.

Robotik Sistemlerin Tanımı

Günümüzde birçok tanımı bulunmasına rağmen en çok şu tanım robotu doğru bir şekilde tarif etmektedir:

Robotik sistemler, bir kaide üzerinde pnömatik, hidrolik veya elektriksel bir yapı ile çalışan, genellikle en az bir kolu bulunan (pens, vantuzlar veya elektromıknatıs olabilir), sensör, konum, basınç algılayıcıları ve bilgi işlem organlarıyla donatılmış kontrollü mekanik araçlardır.

Robotik Sistemlerin Özellikleri

Bu tanıma ilave olarak şu şunu da belirtmek gerekir ki bir mekanizmanın robot olarak adlandırılabilmesi için şu dört temel kısmı içermesi gerekir:

Sensörler: Robotun çevresindeki verileri algılayabilmesi için gerekli alıcılardır. Elektronik Devreler: Verilerin toplanmasını ve kontrolü sağlayan kısımlardır. Program: Sensör verilerini kullanarak robotun amacına uygun matematiksel ve mantıksal işlemler ile karar verme olayının gerçekleşmesini sağlayan ve robotun mikrodenetleyicilerine yüklenecek algoritmalardır. Mekanik Düzenek: Verilen kararlar doğrultusunda gerekli hareketleri gerçekleştirebilecek bir hidrolik, pnömatik veya elektriksel yapılardır.

Savunma Sanayinde Robotik Sistemler

Modern çağın gerçeği olan bu sistemlerin belki de en somut kullanım alanı savunma sanayidir. Öyle ki teknolojinin geçmişten günümüze en hızlı gelişme gösterdiği alan şimdi de robotik sistemlerin gelişmesine önderlik etmektedir. Buna örnek vermek gerekirse Türkiye’de yüksek güvenlikli road blocker, mantar bariyer, araç altı görüntüleme sistemleri ve x-rayler gibi gelişmiş teknolojilerin öncüsü olan Madoors tarafından geliştirilen Robot Balistik Kalkan, savunma sektöründe robotların kullanımına en güzel örnektir. Yukarıda belirtilen özellikler açısında incelediğimizde bu araç sayesinde;

Gece ve gündüz görüş kameraları ile ortam algılanmakta,

Uzaktan kontrolü mümkün kılan elektronik devreler ile personel korunmakta,

Yüksek teknoloji ile kodlanmış mikro denetleyiciler ile sistemin doğru kararları alması sağlanmakta,

BR6 ve BR7 zırhı kontrol edebilecek kadar güçlü ve esnek mekanik düzenek ile operasyonel faaliyetlerde etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Son Sözler

Bu yazıda her ne kadar robotik sistemlerin savunma sanayinde kullanımından bahsetmiş olsam da ev tipi robotlardan, endüstriyel robotlara kadar bir çok kullanım alanı bulunmaktadır. Tabi bu kadar hızlı ilerleyen bir teknolojide bundan farklı bir durum da beklemek pek doğru olmaz. İşte bu sebeple sanırım bize düşen görev günümüzdeki tüm teknolojik gelişmeleri takip etmek, hayatımızı kolaylaştıracak ve verimimizi artıracak çözümler için doğru araçları kullanmak ve tabi öğrenmeyi, gelişmeyi hiç bırakmamaktır.