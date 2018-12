Sanal Pos Nedir Nasıl Kullanılır ?

Sanal pos nedir sorusunu cevaplamadan önce çoğu insanın ne olduğunu bilmediği Pos cihazı hakkında bilgi vermek gerekmektedir. Pos, İngilizce ‘de ‘Point of Sale’ yani ödeme noktası tamlamasının kısaltmasıdır. Sanal Pos (VPOS) ise mağazalarda kullanılan kredi kartı ödeme yönteminin internete uyarlanmış halidir. Mağazada kredi kartıyla işlem yapan müşteriler Sanal Pos sayesinde satın alacakları ürünün ücretini internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanarak ödeyebilmektedir. Sanal Pos sayesinde müşteri ve satıcı fiziksel anlamda hiç bir araya gelmeden alışveriş işlemini gerçekleştirebilmektedir. İnternetin bize sunmuş olduğu en önemli kolaylıklardan biri olan Sanal Pos uygulaması e-ticaret siteleri tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Sanal Pos Uygulaması Güvenli midir?

İnternetin insanlara sunduğu kolaylıkların başında gelen Sanal Pos günümüzde her an kullanılmaktadır. Ancak internet ortamının güvensizleşmesi ve bir takım gizlilik sorunlarının yaşanması insanlar arasında Sanal Pos’un güvenli olup olmadığı konusunda pek çok şüpheyi doğurmuştur. Peki, hemen hemen her tüketicinin kullandığı Sanal Pos uygulaması gerçekten güvenli midir?

Sanal Pos uygulamasının kullanılabilmesi için bankalar tarafından zorunlu tutulmuş bir takım prosedürlerin yerine getirilmesi şarttır. Bu prosedürler bankaların talepleri doğrultusunda yerine getirilmeden Sanal Pos kullanımı mümkün olmaz. Bu bağlamda Sanal Pos kullanımı bir mağazada kredi kartı kullanmak ne kadar riskli ise o kadar risklidir. Ancak Sanal Pos uygulamasının müşterilerden kaynaklanabilecek güvenlik açıkları nedeni ile güvensizlik yaratabileceği durumlar da olabilmektedir. Böylesine durumlarda kullanıcıların herhangi bir riske mahal vermemek adına kişisel bilgisayar veya akıllı cihazlarında kullandıkları güvenlik yazılımlarını her zaman güncel tutmaları gerekmektedir. Bunun yanında alışveriş yapılan e-ticaret sitesinin SSL sertifikasına sahip olduğundan emin olunması gerekmektedir.

Sanal Posun Faydaları Nelerdir?

· Sanal Pos insanlara oturdukları yerden diledikleri şekilde alışveriş yapma imkânı sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama ile fiziksel anlamda mağaza mağaza dolaşmak zorunda kalmazsınız.

· Günün her saati ödeme yapma imkânı sunan Sanal Pos uygulaması insanların diledikleri saatte alışveriş yapabilmelerine imkân tanımaktadır. Bu sayede “Acaba mağaza kapandı mı?”, “Alışveriş merkezleri kaça kadar açık?” gibi sorulara cevap aramak zorunda kalmazsınız.

· Bankaların ve e-ticaret sitelerinin internet alışverişini teşvik eden uygulamaları sonucunda Sanal Pos üzerinden avantajlı alışveriş yapma imkânı elde edebilirsiniz.

· Sanal Pos’un müşteri ve satıcılara yaptığı katkının yanında ekonomik sisteme de katkısı büyüktür. Sanal Pos sayesinde kayıt altına alınan alışveriş geçekleştirildiği için kayıt dışı ekonominin önüne geçilir.