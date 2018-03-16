Sanal Çiftlik Oyunları Nedir? Çiftlik Bank’a Ne Oldu?

Üzerinden günler geçmesine rağmen Çiftlik Bank olayı tazeliğini koruyor çünkü bu tür girişimler genellikle sahtekarlıkla bitiyor. Peki sanal çiftlik nedir?

Şimdi internette arama yapın ve bir çok örneğini görürsünüz. Bu şekilde bir script ile web sayfasına oyun kuruluyor. İnsanlar kayıt olarak oyunda çiftlik işletmeye başlıyor. Hayvanından bitişine herşey yetiştiriliyor. Daha fazla kazanmak için para ile hayvan ya da tohum alarak çiftliğinizi geliştiriyorsunuz. Bu sayede daha hızlı kazanıyorsunuz. Lakin bu kazanç sadece oyunda kalıyor.

Çiftlik Bank gibi oyunlar oyunda kazandığınız parayı gerçekte de size verilmek üzere kuruyor. Örneğin oyunda inek sattınız ya da 1 tohumdan 100 yiyecek elde ettiniz bunları satarak paraya çeviriyorsunuz. Hesabınıza görünen bu parayı yetkililerden talep ediyor ve hesabınıza göndertebiliyorsunuz. Peki yetkili ne kazanıyor? Yetkili kestiği küçük harçlarla ya da topladığı yüksek miktarda paralarla para yapmaya çalışıyor. Bu şekilde kazanıyor.

Peki siz neden kazanamıyorsunuz? Çünkü çiftlik bank olduğu gibi çalışanlar yetkililer şirketin içini boşaltmış. Çiftlik bank üyelerinden 511 milyon para toplamış ve çoğu insana da ödeme yapılmamış. Bu tür oyunlar resmen insanları dolandırıyor. Siz de bu tür oyunlara karşı dikkatli olun.