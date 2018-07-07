Samsung’un Android 8 Güncelleme Tarihleri

Samsung, özellikle ülkemizdeki kullanıcılara bilgi vermek amacıyla hangi telefona hangi tarihte güncelleme vereceğini açıkladığı siteden yeni bir haber geldi. İşte en yakın tarihte Samsung’un Android 8 güncellemesini alacak telefonlar ve muhtemel güncelleme tarihleri.

Ağustos ayında Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 (hepsi 2017) modelleri Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak. Lakin tarihlerde değişiklik olabilir aksilik çıkarsa. Bunun yanında eylül ayında güncelleme alacak modeller de var. Galaxy J3 (SM-J330F), J5 Prove J7 Pro, Android Oreo 8.0 güncellemesi alacak. Görüldüğü üzere bu güncellemeler şu an test ediliyor ve son kullanıcıya ulaşması amacıyla hazırlanıyor. Yine aksilik çıkmazsa eylül ayında bu güncelleme belirtilen telefonlara gelecek.