Samsung’tan iPhone X Rakibi Galaxy X Geliyor

Yanlışlıkla da olsa bir duyuru yapıldı. Samsung Galaxy X modelinin bazı detayları ortaya çıktı. Samsung yeni bir telefon üstünde çalışıyor. Apple’a gönderme bir isim de bu modele verildi. En önemli özelliğini duyunca merakınız uyanacak.

Samsung Galaxy X katlanabilir bir telefon olacak. Hem kasa hem ekran bükülebilecek. Düşündüğünüz zaman piyasada bu uçuk bir teknoloji denebilir.

Konsept görseller de ilginizi çekecek. Bu telefon her yerde saklanabilir görünüyor. Bükülebilir bir cihazın dış etkenlere de dayanıklı olması muhtemel görünüyor.

Samsung şimdilerde bu modelin üstünde çalışıyor. Modelin ne zaman şekil bulacağı şuan için belli değil.