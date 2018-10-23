Samsung Oyuncu Telefonu Hakkında

Telefon piyasası artık başka bir kategoriye sahip. Oyuncu telefonları. Bir çok şirket kendi akıllı telefonunu, hatta bazıları 2. sürümünü bile tanıttı. Peki Samsung bu şirketlerde geri mi kalacak? Ünlü telefon üreticilerinin de bir bir oyun için telefon üretimine geçmesi bekleniyorken resmi olmasa da Samsung’un oyuncular için akıllı telefon üzeri de çalıştığı paylaşıldı.

İlk Razer Phone ile açılan piyasa daha sonra Xiaomi, Asus, Huawei gibi şirketlerle devam etti. Hatta Razer Phone 2 duyuruldu. Daha sonra Xiaomi Black Shark 2 de yakında duyurulacak. Peki Samsung piyasanın neresinde?

Gelen haberler Samsung ‘un oyun için akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu. İşte muhtemel temel özellikler;

1. Snapdragon 845 işlemci

2. 8 gb ram bu telefonların standardı oldu.

3. 128 gb depolama alanı çok sayıda oyunu yükleyebilmek için artık gerekli.

4. Uzun süreli oyun için 4000 Mah batarya minimum standart.

5. Elbette soğutma sistemi note 9 da kullanılan karbon şu soğutma sistemi olması planlanıyor.

Bu özelliklere birlikte elbette ekran da ön plana çıkmalı. Ekranın görsel akışının en üst düzeyde olması gerekli. Tasarımın ise basit olacağı konuşuluyor.