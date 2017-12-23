Samsung Galaxy S9 Plus Ne Kadar Hızlı?

Mwc 2018 de tanıtılması beklenen Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 Plus son zamanlarda en çok konuşulan modeller arasına girdi. Şimdi de internette Galaxy S9 Plus modeli için Geekbench sonuçları yayınlandı. Telefon bu güne kadar piyasaya çıkmış en hızlı telefon olabilir.

Bu güne kadar tek çekirdek değerlendirmelerde 2000 çok çekirdek değerlendirmelerde 6500 puanı geçemeyen Samsung cihazları Galaxy S9 Plus modeliyle birlikte bu sınırı aşmış durumda.

Galaxy S9 Plus modelinde 6 Gb ram snapdragon 845 ve çift kamera olacağı biliniyor. Bu telefonla ilgili gelecek bilgileri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

Son bilgi olarak S9 modelinin S8 modeliyle aynı tasarımda olacağı da bilinenler arasında. Tanitima kadar çıkan bütün bilgileri sizlere aktaracağız.