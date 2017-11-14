Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge’e Hard Format Nasıl Atılır?

Samsung’un amiral gemilerinden biri olan S7 ve S7 Edge’e yeri gelir hard format atmak zorunda kalırsınız. Eğer bir gün buna mecbur hale gelirseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge’e hard format atmak için;

Öncelikle önemli olan şu uyarıyı yapmak zorundayım. Pilinizin % 50’nin üzerinde olduğundan emin olun. Aksi halde format esnasında şarjınız biterse sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Şarj konusunda herhangi bir sıkıntınız yoksa telefonunuzu kapatın.

Telefon kapalıyken ses arttırma ve home tuşlarına basılı tutarken tuş açma tuşuna basın.

Telefon açılacak ve karşınıza Samsung logosu gelecek. Samsung logosunu gördüğünüz an tuşları bırakın.

Karşınıza recovery ekranı, yani kurtarma ekranı, geldiği zaman ses kısma tuşuyla aşağı doğru ilerleyip “wipe data / factory reset” kısmına gelip güç tuşuyla seçin.

Seçtiğiniz zaman karşınıza yes/no seçenekleri çıkacak. Yes seçeneğini seçerek karşınıza gelen ekranda da “reboot system now” seçeneğini seçin. Ardından da onaylayın.

Son olarak da telefonunuzu açılana ve kurulum ekranı gelene dek bekleyin.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge cihazlarınıza bu adımları uygulayarak hard format atabilirsiniz.