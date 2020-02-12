Samsung Galaxy S20 Teknik Özellikleri

Samsung’un merakla beklenen yeni cihazı Galaxy S20 teknik özellikleri ortaya çıktı. Teknik özelliklerin bir listesini yazımızın devamında bulabileceksiniz. Bununla birlikte telefonla ilgili daha fazla detay vereceğiz.

Ekran: 6,2 inç 1080p Dynamic AMOLED ekran, 120 Hz

İşlemci: Exynos 990 ya da Snapdragon 865 (yurt dışı)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 12 MP Sony IMX 555 geniş açılı ana kamera + 64 MP ISOCell S5KGW2 telefoto + 12 MP ISOCell S5K2LA ultra geniş açı, 8K video kayıt.

Ön Kamera: 10 MP Sony IMX 374

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe

Boyutlar: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm

Ağırlık: 164 gram

Kamera oldukça ön plana çıkan bir donanım. Kamera’nın normal ve ultra modelde biraz farklılık göstereceği biliniyor. Kamera kombinasyonunun düşük ışıkta yüksek performans gösterdiği konuşulurken elbette bunu dxomark puanlarından sonra göreceğiz. Galaxy S20’nin ayrıca 8K video kayıt yapabildiğini biliyoruz.

Dikkat çeken bir diğer husus 5000mAH batarya. Bu batarya sayesinde Galaxy S20 oldukça uzun bir kullanım deneyimi sunacak ama daha önce de 5000mAH batarya ile çıkan Samsung modellerini biliyoruz. Bunların bu performansı göstermediği kullanıcılar tarafından rapor edilmişti.

Fİyata bakacak olursak Amerika ile aynı anda piyasaya sürülecek olan cihaz ülkemizde 7800₺ ‘den satılacak. İşte bu üzücü haber.