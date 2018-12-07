Samsung Galaxy Note 9 Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Samsung’un son modellerinden birisi olan Note 9 için ekran görüntüsü nasıl alınır konusuna basit bir şekilde değineceğiz.

Bildiğiniz üzere yeni bir çok modelde ana ekran tuşu, telefonun alt kısmında yer alan, yok. O olmayınca telefonlarda yapabileceğiniz bir çok işlem için kısa yol da değişiyor. Bu telefonlardan birisi de Galaxy Note 9.

Ekran görüntüsü ana ekran tuşu olmayan bir çok modelde basit bir şekilde yapılabilmektedir. Ekran görüntüsü hayatınızın her alanında size yardımcı olabilir. Kaydedemediğiniz bir görseli telefonunuza kaydetmek için, not almak istediğiniz bir şeyin görüntüsünü alıp daha sonra kontrol etmek için ve benzeri sebeplerden ekran görüntüsü almak isteyebilirsiniz. Peki tüm bu sebeplerden ekran görüntüsü Galaxy Note 9’da nasıl alabilirsiniz.

Güç tuşu ve aynı anda ses açma tuşuna basılı tutun. Eğer doğru zamanlama ile bastıysanız 2 saniye içimde ekran görüntüsü alındı sesi gelecektir.

Ekran görüntüsü alındıktan sonra yukarı kısımda aldığınız görüntü kısa bir süre bildirim gibi görünür. Buradan düzenlemek ya da görmek için tıklayın.

İşlem bu kadar.