Samsung Galaxy Note 8’de Ekran GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ Almak

Son zamanlarÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan telefonlarÄ±ndan biri olan Galaxy Note 8 hakkinda merak ettiÄŸiniz bir Ã§ok ÅŸey var. Bu yazida sizlere Galaxy Note 8’de nasÄ±l ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ alÄ±nÄ±r konusundan bahsedeceÄŸiz.

Galaxy Note 8 de ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ almak iÃ§in 3 farklÄ± yol var. Birincisi gÃ¼Ã§ ve ses kÄ±sma tuÅŸuna 2 saniye boyunca aynÄ± anda basarsanÄ±z ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ alabilirsiniz.

Ä°kinci yÃ¶ntem spen ile. Kalemi Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman acÄ±lan menÃ¼ size ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ alma iÃ§in yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Ayrica bu yÃ¶ntemle aldiginiz ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenleyebilir, Ã¼stÃ¼ne yazabilirsiniz.

Son ve en basit yÃ¶ntem avuÃ§ iÃ§i yÃ¶ntem. Bu yÃ¶ntemle ekrana dik olarak avcunuzu ekranÄ±n Ã¼zerinden geÃ§irdiÄŸiniz zaman ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ alÄ±nacaktÄ±r. Bu yÃ¶ntem Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorsa ayarlar kismindan aÃ§abilirsiniz.