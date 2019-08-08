Samsung Galaxy Note 10 Tanıtıldı İşte Bilmeniz Gerekenler

Samsung’un son amiral gemileri Note 10 Ailesi sonunda tanıtıldı. Bu yazıda Galaxy Note 10 ile ilgili bilmeniz gereken bütün detayları vereceğiz, Galaxy Note 10 fiyatı, Galaxy Note 10 özellikleri ve diğer detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Galaxy Note 10 ve Plus modellerinin fiyatları ne kadar?

Ülkemizde Galaxy 10 Note 256Gb modeli 9899 TL, Plus modeli 256Gb depolama alanıyla birlikte 11399 TL olarak belirlendi. Ülkemiz insanlarının %99’unun alım gücü bu telefonu almaya yetmese de %10 %15 arasında bir insanın bu telefonlardan birini alacağından eminiz.

Ülkemizde bu cihazlardan birini ön sipariş verirseniz Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediyesini de alacak.

Galaxy Note 10 özellikleri

Ekran: 6,3 inç, 2280×1080 piksel, amoled ekran

İşlemci: Exynos 9825 model

Ram: 8Gb

Batarya: 3500mAH

Kamera: 10MP ön, 12 megapiksel Dual Pixel f/1.5-f/2.4 değişken diyaframlı OIS geniş açı + 16 megapiksel f/2.2 ultra geniş açı + 12 megapiksel f/2.1 telefoto OIS arka

Galaxy Note 10 Plus özellikleri

Galaxy Note 10 modelinden farklı olarak aşağıdaki özellikleri listeleyebiliriz.

Ram: 12 Gb

Batarya: 4300mAH

Ekran: Amoled, 3040×1440 piksel,

Kamera: Ekstra olarak DepthVision VGA 1.4 sensörü

Galaxy Note 10 ile ilgili bilmeniz gereken bütün basit detaylar bu kadar.