Sağlıklı Bir Cilt İçin Bioderma’nın Ürün Serileri

Kendine özgü ilkeleri ile 1970’li yıllardan bu yana dermatoloji alanında öncü konumundaki Bioderma, ideal cilt bakımı için bütün beklentileri karşılar. Bilim ve dermatolojiyi kullanarak mükemmel formüller çıkaran markada hassas ciltler başta olmak üzere tüm cilt tiplerine yönelik çözüm geliştirilir. Cilt yapısının tabakalı ve kendine özgü biyolojik mekanizmasından yola çıkarak doğrudan soruna yönelik içerikler hazırlanmaktadır. Bioderma, cildin yapısını her ayrıntısıyla anlamaya odaklanmıştır. Bunu tüm araştırmalarında kapsamlı biçimde gerçekleştirir. Bu açıdan cildi etkileyen farklı durumları ve buna verilen tepkileri daha iyi şekilde anlayabilmektedir.

Bioderma Serileri

Bioderma, cilt problemlerinin kaynağına yönelik çözüm geliştirirken farklı kriterleri baz alarak sınıflandırma yapar. Her seride onlarca farklı ürün çeşidi bulunur ve bunların her biri kullanım talimatlarına göre uygulanmalıdır.

Bioderma Abcderm

Yetişkinlere göre daha hassas olan çocuk cildi, aynı şekilde hassas bakım gerektirmektedir. Bioderma Abcderm ürünleri bu noktada cildi temizleyen ajanlarla üstün koruma sağlar. Her cilt tipi için uygun olan içeriklerle ferahlık hissi verir. Bioderma Abcderm, paraben gibi alerji tetikleyen maddeleri barındırmamaktadır. Serinin en beğenilen ürünlerinden Mineral Güneş Kremi kuru, atopik cilt yapısına sahip çocuklar için geliştirilmiştir. Yüz ve vücudun güneşte kalan diğer yerlerini uzun süre korur.

Bioderma Atoderm

Çevresel etkenler cilt yapısına hasar verir. Bioderma Atoderm serisi serbest radikaller ve diğer zararlı maddelere karşı savunma yapan cilt bariyerini geliştirerek kendini onarmasını sağlar. Bir yandan cilde nem kazandırırken diğer yandan da gerginlik hissini azaltmaya yardım eder. İsminden de anlaşılacağı üzere serinin hazırlanmasında temel hedef atopik ciltlerin onarımını sağlamaktır. Atoderm serisi hassas, kuru, alerjiye meyilli, kolay tahriş olan cilt tipleri için beklentilere karşılık verir. Kuruluk nedeniyle görülen lipid eksikliğini gidererek cildin bunu kendisinin yapmasına katkıda bulunur. Serideki tüm ürünler ciltte tahrişe neden olan ajanlara geçit vermez.

Nutrition Kuru Ciltler İçin Besleyici Bakım Kremi, esnekliğini kaybeden ciltlerde yumuşaklığı geri kazandırır. Cilt direncini artıran ürün özellikle hassas bölgelerin onarılmasına yardımcı olur. Gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayarak genç görünüm kazandırır.

Pain Cleansing Bar Sabun, siyah nokta oluşumuna engel olmaya yardımcıdır. Cildi temizlerken nemlendirir ve kuruluğa neden olmaz. Atopik ciltlere özel olarak geliştirilmiştir.

Lip Balm Dudak Bakımı, çatlayan dudaklara özel olarak geliştirilmiştir. Akne tedavisi sonrasında yaşanan kuruluk sorununu yok eder. Dudaklara nem dengesini geri verir.

Bioderma Atoderm Lipstick, içeriğindeki özel formüller sayesinde dudakların sağlıklı ve yumuşak olmasını sağlar. Onarıcı ve yeniden yapılandırıcı lipstick, tüm gün nemli dudaklar kazandırır.

Bioderma Cicabio

Özel “antalgicine patenti” sayesinde ciltteki kaşınma ve ağrı hissini yok eder. Tabakaların onarılmasına katkıda bulunan formüllerle bariyerin güçlenmesi sağlanır. Gözeneklerin nefes almasını kolaylaştıran ürünler aynı zamanda yeniden yapılandırma sürecine de katkıda bulunur. Hyalüronik asit içeren formüller cildin kalıcı nem dengesinin sağlanması için idealdir. Cicabio ürünleri, mineral yönünden de güçlüdür. Çinko sülfat ve bakır sayesinde ciltte meydana gelen ikincil enfeksiyonların giderilmesine yardım eder. Yara ve kesik gibi hasarların onarılma sürecinde etkilidir. Hücrelerin yenilenme hızını artırarak sızıntı sorununu da azaltacaktır. Cicabio Arnica Morluklar ve Şişlikler İçin Krem, düşme gibi durumlar sonrasında oluşan şişlik, morarma ve kızarıklık sorunlarının onarımına yardım eder. Hasara bağlı oluşan gerginliği azaltır. Bioderma Cicabio Cilt Onarım Kremi ise kesik ve sıyrık sorunlarında kullanıma özel olarak geliştirilmiştir. Sızıntısı olmayan tahrişlerde uygulanabilir. Nemlendirici özelliği sayesinde dış etkenlere karşı direnç geliştirir. Yeni cilt yapısının kazandırılmasına katkı sağlar.

Tüm ürünlerini https://www.narecza.com/bioderma indirimle sipariş verebilirsiniz.