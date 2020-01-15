Router Nedir Ne İşe Yarar?

Modem kavramını biliyor olabilirsiniz. Çünkü neredeyse 10 kişiden 9 u İnternete giriyor. Peki Router Nedir bunu biliyor musunuz? Bu yazıda anlaşılır şekilde Router Nedir sizlerle paylaşacağız.

Modem ve router

Bir çok kişiden modem ve router isminin aynı amaçla kullanıldığına şahit olmuşsunuzdur ama bu doğru değil. İkisi benzer olabilirler ama farklı görevlere sahipler.

Kısaca modem

Modem İnternet servis sağlayıcınızdan İnternet erişiminizi yani sinyalini i almanıza ve kullanmanıza yarayan cihazdır. İnternete bağlanmak için gereklidir.

Kısaca router

Router modeme bağlanan bir sinyal yayıcıdır. Sadece router ile İnternete bağlanamazsınız. Router’ın ilk önce modeme bağlanması gerekir. Bu sayede kendine bağlanan cihazlara İnternet verebilir.

Router genellikle çok sayıda İnternete bağlanması gereken yerlerde kullanılır. İş yeri gibi. Bildiğiniz gibi 10 bilgisayar ve bir kaç yazıcının olduğu bir küçük iş yerinde İnternet ihtiyacınızı sadece bir modele sağlamanız mümkün değildir. Çünkü modemin o kadar portu olmadığı gibi üstündeki yük büyük olacaktır. Bu nedenle bu tip ihtiyaçlar router ile karşılanır.

Router basit bir şekilde şu görevi yerine getirir, modem den İnterneti alarak İnterneti çoklu şekilde kendine bağlanan cihazlara dağıtır. Bu şekilde bir modem üzerinden çok sayıda bilgisayar İnternet erişimine sağlam şekilde sahip olabilir.