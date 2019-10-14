Resmi Note 8 Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Daha öncesinde ithalatçı garantili olarak satışa sunulan ve oldukça ilgi gören cihaz şimdi Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa çıktı. Bu cihazı almayı düşünenler için fiyat ve özelliklerini sizlerle paylaşacağız. Artık ülkemizde resmi Türkiye garantili Xiaomi Redmi Note 8 satılıyor.

Redmi Note 8 özellikleri

Snapdragon 665 işlemci

6,3 inç Full HD+ LCD ekran

18W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil

Önünde 13 megapiksel kamera

Arkada 48 megapiksel + 8 megapiksel ultra geniş + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik kameraları. Ana kamera Samsung ISOCELL GM2 sensör

Bağlantı özellikleri, USB-C ve 3,5 mm kulaklık girişi

Ön ile arka kısmı Gorilla Glass 5

Redmi Note 8 Türkiye fiyatı

Ülkemizde resmi Xiaomi garantili olarak sunulan telefonun bu şekilde fiyatı 2200₺ olarak belirlenmiş. Daha öncesinde telefonu ithalatçı garantisiyle daha ucuza bulmanız mümkün. Garanti değişince en az 200₺ civarı bir fiyat değişikliği olabiliyor.