Resim Dosyaları PDF’e Nasıl Dönüştürülür?

Genelde bir yerlere internet üzerinden imzalı dilekçe, belge vs gönderdiğinizde bu tür bir işleme gereksiniminiz olur. Belgenizi kağıda hazırlar, imzalar ve resmini çekip bilgisayara atarsınız. Bundan sonra PDF’e dönüştürmek için ne gibi işlemler yaparsınız, herhangi bir uygulama gerekli mi, yazımızın devamında bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Resim dosyalarını PDF’e dönüştürmek için;

Herhangi bir uygulamaya ihtiyacınız yok. Her şey internet üzerinden olacak.

Yukarıda anlattığım gibi belgenizin düzgün bir fotoğrafını çekip bilgisayarınıza atın.

Ardından bu bağlantıdaki PDF oluşturma sitesine girin.

Gerekli yüklemeleri yapın. Ardından da PDF dosyanızı indirin.

Bu şekilde resimlerinizi PDF dosyasına dönüştürebilirsiniz.