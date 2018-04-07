Reklamsız Bir Youtube Uygulaması

Youtube uygulaması üzerinden video izlemek isterseniz reklamları görmek zorundasınız. Yakın zaman önce çıkan haberlere göre Youtube reklamları kısalacak olsa da reklamlar bazı insanların canını sıkıyor. Peki Youtube’tan video izlerken reklamları kaldırmak ister misiniz?

Youtube reklamlarını kaldırmak için iki yöntem var. Birincisi ve resmi yöntem Youtube Red’e abone olmak. Ama ülkemizde Youtube Red kullanılamıyor. İkinci yöntem ise modlanmış uygulamalar. Bunlardan birisi de NewPipe isimli uygulama. Hala geliştirme aşamasında olan uygulama elbette reklamları kaldırdığı için Google Play Store’da yayınlanmadı ve yayınlanacağını da düşünmüyorum.

Video indirme ve de sonradan izleme özelliğinin de bulunduğu uygulamanın en önemli özelliklerinden bir diğeri Youtube videosu izlerken videonun başında ortasında ve sonunda yayıncının koyduğu herhangi bir yerde çıkan reklamları göstermemesi. Ayrıca takip ettiğiniz kanalları da tekrar buradan Google ile giriş yaparak görebiliyor ve takibe devam edebiliyorsunuz.

NewPipe indir https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe/releases/download/v0.13.1/NewPipe-v0.13.1.apk