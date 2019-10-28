Redmi Note 8T Özellikleri Ve Fiyatı

Redmi Note 8 serisinin yeni üyesi bu cihazlarla birlikte satışa çıkacak ama daha tanıtılmadan bütün temel detayları sızmış durumda. Redmi Note 8’in NFC sahibi olan versiyonunun teknik detayları şu şekilde sıralanabilir;

redmi Note 8T teknik özellikleri

İşlemci: İşlemci bakımından ekonomik olabilecek bir seçenek olan Snapdragon 665 seçilmiş.

Ekran: Cihazın ekran özelliklerine bakacak olursak, 6,3 inç, fhd+, LCD ekran ve Gorilla Glass 5 ile güçlendirilmiş.

Batarya: Cihazın enerji tarafında, 4000mAh pil ve 18W hızlı şarjd esteği bulunuyor.

Kamera: Ön kısımda 13MP kamera bulunuyor. Arka tarafta 48MP ana kamera, 8MP geniş açılı kamera, 2MP makro kamera, 2MP derinlik sağlayan kamera buluyor. 4 arka kameralı bir telefon.

Bağlantı: Bu kısımda ise USB C ile birlikte 3.5mm kulaklık girişi de telefona yer verilmiş. NFC

Diğer: Parmak izi sensörünün arka tarafa konumlandığı biliniyor.

Ülkemizde satılıp satılmayacağı şimdilik belli olmayan ama muhtemelen satılacağı söylenen cihazın 200$’dan daha ucuz olacağı konuşuluyor.