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Razer Phone 2 Oyun Telefonu Tüm Detaylar

1 dakika önce
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Yazar Tarık
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Seri üretime geçtiler. Bir çok marka sektörü erkenden farketti ve bunlardan ilk sayılabilecek Razer markası var. Razer Phone telefondan sonra 2. cihaz Razer Phone 2 resmi olarak açıklandı. İsmi havalı olmayabilir ama kendisi tıpkı diğer Razer ürünleri gibi oldukça havalı ve renkli. İşte Razer Phone 2 hakkında açıklanan detaylar;

Razer Phone 2’yi oyun telefonu yapan detaylar

  • Ekran büyüklüğü 5.72 inc. Oyun oynamak için yeterli büyüklükte.
  • Ayrıca 120Hz ile grafikler oldukça akışkan. Bunu normal bir telefonda bulmanız mümkün değil.
  • Snapdragon 845 işlemci son zamanların popüler işlemcilerinden biri olup ayrıca bu telefon özel olarak soğutma sistemi Vapor-Chamber Cooling System kullanılmıştır ki oyun telefonunda olması gereken özelliklerden biridir.
  • Bunun yanında herhangi bellek problemi yaşamamak için ise 8gb ram kullanılmıştır. Oyunlar arasında sıkıntısız geçiş yapmanız mümkün olduğu gibi ayrıca aynı anda çok sayıda işlem yapmanızı mümkün kılar.
  • Son olarak 4000mAH pil ise oyun telefonlarında yaşanabilecek en önemli problemlerden birisini ortadan kaldırabilir.
  • Ek olarak arkadaki Razer logosunun renkli olması ve ışık seçeneklerinin bulunması da Razer’dan tanıdığımız özelliklerden birisi.
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Razer Phone 2 teknik özellikleri

  • 5,72 inç, 1440 x 2560 piksel, Corning Gorilla Glass 5, IGZO IPS LCD, Gerçek 120 Hz
  • Qualcomm Snapdragon 845
  • Adreno 630 GPU
  • 8 GB RAM
  • 64 GB depolama
  • 512 GB’a kadar microSD kart desteği
  • 12 megapiksel, OIS destekli, f/1.75, geniş açı ve 12 Megapiksel, f/2.6, 2x optik zoom destekli dual ana kamera
  • 8 Megapiksel f/2.0 ön kamera
  • Android 8.1 işletim sistemi
  • 4000 mAh pil
  • 158.5 x 79 x 8.5 mm

Telefon fiyatı olarak ise 799$ belirlenmiştir. Ülkemiz şartlarında ve kur durumuna baktığınız zaman ayrıca vergileri de eklediğiniz zaman 5000₺ üstü bir fiyat karşımıza çıkacak gibi duruyor.

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