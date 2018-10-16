Razer Phone 2 Oyun Telefonu Tüm Detaylar

Seri üretime geçtiler. Bir çok marka sektörü erkenden farketti ve bunlardan ilk sayılabilecek Razer markası var. Razer Phone telefondan sonra 2. cihaz Razer Phone 2 resmi olarak açıklandı. İsmi havalı olmayabilir ama kendisi tıpkı diğer Razer ürünleri gibi oldukça havalı ve renkli. İşte Razer Phone 2 hakkında açıklanan detaylar;

Razer Phone 2’yi oyun telefonu yapan detaylar

Ekran büyüklüğü 5.72 inc. Oyun oynamak için yeterli büyüklükte.

Ayrıca 120Hz ile grafikler oldukça akışkan. Bunu normal bir telefonda bulmanız mümkün değil.

Snapdragon 845 işlemci son zamanların popüler işlemcilerinden biri olup ayrıca bu telefon özel olarak soğutma sistemi Vapor-Chamber Cooling System kullanılmıştır ki oyun telefonunda olması gereken özelliklerden biridir.

Bunun yanında herhangi bellek problemi yaşamamak için ise 8gb ram kullanılmıştır. Oyunlar arasında sıkıntısız geçiş yapmanız mümkün olduğu gibi ayrıca aynı anda çok sayıda işlem yapmanızı mümkün kılar.

Son olarak 4000mAH pil ise oyun telefonlarında yaşanabilecek en önemli problemlerden birisini ortadan kaldırabilir.

Ek olarak arkadaki Razer logosunun renkli olması ve ışık seçeneklerinin bulunması da Razer’dan tanıdığımız özelliklerden birisi.

Razer Phone 2 teknik özellikleri

5,72 inç, 1440 x 2560 piksel, Corning Gorilla Glass 5, IGZO IPS LCD, Gerçek 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 845

Adreno 630 GPU

8 GB RAM

64 GB depolama

512 GB’a kadar microSD kart desteği

12 megapiksel, OIS destekli, f/1.75, geniş açı ve 12 Megapiksel, f/2.6, 2x optik zoom destekli dual ana kamera

8 Megapiksel f/2.0 ön kamera

Android 8.1 işletim sistemi

4000 mAh pil

158.5 x 79 x 8.5 mm

Telefon fiyatı olarak ise 799$ belirlenmiştir. Ülkemiz şartlarında ve kur durumuna baktığınız zaman ayrıca vergileri de eklediğiniz zaman 5000₺ üstü bir fiyat karşımıza çıkacak gibi duruyor.