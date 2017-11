Razer İlk Telefonunu Tanıttı

Geçtiğimiz günlerde hakkında bir sürü yorum yapılan Razer’ın telefonu sonunda tanıtıldı. Konu Razer olunca elbette telefonunda bir oyun canavarı olması beklenir ki aynen öyle. İşte Razer telefonun bütün özellikleri;

Snapdragon 835 işlemci

8gb ram

120 Hz ekran kalitesi

Dolby atmos ses teknolojisi

Qualcomm Quick Charge 4 ile hızlı şarj

1 gün boyunca oyun oynayabileceğiniz bir batarya

Hepsine rağmen 8mm incelik

12 mo kamera ve çift flash

Android 7 işletim sistemi

Nova Launcher

Kalite konuşuyor. Özellikle oyun konusunda yüksek performansın yaninda kaliteyi de bulabileceksiniz. Oyunlar 120 sunmuyor ne gerek var diyenler. Elbette bu telefona özel oyunda çıkıyor. Bir çok oyun yapımcısı ile anlaşan Razer bu telefona özel optimizasyon yaptırıyor. İşte Razer telefon için özel oyunlar ki bu oyunlardan çok yüksek performans alacaksınız.

“Final Fantasy® XV Pocket Edition” – Square Enix

“Gear.Club” from Eden Games

“RuneScape™” – Jagex Limited

“Old School RuneScape™” from Jagex Limited

“Lineage 2: Revolution” – Netmarble

“Gear.Club” – Eden Games

“World of Tanks Blitz” – Wargaming Group Limited

“Shadowgun Legends™” – Madfinger Games

“Titanfall™: Assault” – NEXON Co., Ltd. and Particle City, Inc.

“Tekken™” from BANDAI NAMCO Entertainment Europe