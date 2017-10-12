QR Kodu Nedir?

Birçok sektörde kullanılan QR kodları hayatımızın her yerine girmeye başladı. Son olarak bunlara akıllı telefonlar da dahil oldu. Gerek marketlerde, gerekse de alışveriş merkezlerinde satılan ürünlerin üzerine yerleştirilen kare kodlar lazer teknolojisiyle okunur ve ürünün ne olduğu ve fiyatının ne olduğu ortaya çıkar.

QR’nin açılımı Quick Response Türkçesi “çabuk tepki” anlamındadır. İşleri hızlandırmak için icat edilen QR kodu 1994 yılında Japon Denso firması tarafından icat edilmiş ve patenti alınmıştır. İlk olarak otomobil otomotiv sektöründe kullanılmak için icat edilen QR kodları sonraları hayatımızın her yerine yayıldı. Kötü de olmadı. Bir ürün satın almak istediğimizde kare kodlar devreye giriyor. Dakikalarca bu kaç lira, fiyat nedir gibi sorularla karşılaşmıyoruz. Kare kod okuyucu okuyor ve bize fiyatı söylüyor.

Son olarak akıllı cihazlara yayılan QR kodları bakalım daha hayatımızın nelerelerine girecek?