Pubg’nin Yeni Oyunu Prologue Nasıl Bir Oyun?

Daha önce konuşulan ama hakkında bilgi verilmeyen PlayerUnknown Battlegrounds ‘un yeni oyunu Pubg 2 olmadı. Onun yerine Prologue isimli bir oyun tanıtıldı. Tanıtım yine detaylı olmasa da grafikleri görülebiliyor. Konuşmalara bakacak olursak yine farklı bir hayatta kalma olması bekleniyor.

Tencent’den ayrı olarak PlayerUnknown Products ile projeyi hayata geçiren geliştiriciler oyunla ilgili daha fazla bilgi vermiyor. Yukarıdaki videoda görüldüğü üzere Grafikleriyle dikkat çeken oyun hakkında Pubg’den tamamen farklı olacağı şeklinde yorum da yapılıyor.

Videoyulk izlediğimizde akla gelen ilk şeyin Forest oyununu andırdığı aşikar. Bu tür bir hayatta kalma oyunu olabileceği söyleniyor.

Daha önce Prologue hakkında yapılan yorumlara göre oyun tek kişilik hikaye temalı olacak. Bunun yanında videodan yola çıkarak her türlü hava olayının oyunda olacağı görülüyor. Bununla birlikte gece gündüz döngüsü ve vahşi hayat detayını da Prologue ‘da olması bekleniyor.

Prologue için biraz daha videoyu inceleyin. Aslında çok kısa bir video olmasına rağmen oldukça fazla bir detay veriyor. Örneğin videoda ormanda uyanan bir kişi ya da oraya düşmüş bir kişinin gözünden Orman görünüyor. Bu açıdan birinci şahıs bakış açısında olacağı kesin gibi. Ayrıca bu kişinin sesinden endişeli olduğu belli oluyor. Ayrıca arkadan bir köpek ya da benzer bir hayvanın sesi geliyor. Bakalım Prologue Nasıl bir oyun olacak?