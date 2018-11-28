Oyun

Pubg Yeni Harita Hangisi?

1 dakika önce
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Yazar Tarık
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İnternete sızan bilgilere bakacak olursak Pubg’ye yeni bir harita geliştiriliyor. Bu harita ile birlikte yeni araçlar ve silahlar oyuna evlenirken ayrıca Pubg’nin başından beri gördüğümüz bir özellikte bu haritada olmayacak. İşte Pubg’nin nefes kesecek yeni haritası ve diğer değişiklikler.

Pubg’nin yeni haritası Venedik

İlginç bir konsept yapan geliştiriciler çoğunluğu şu ve kanallarla dolu bir harita geliştirdi. Bu nedenle de bu haritaya Venedik ismini verdiler. Görseli inceleyin.

Bir sürü su kanal ve köprü var. Ayrıca bu kanallar karayı birbirinden ayırıyor. Bu nedenle insanlar oldukça zorlanacak. Adacıklardan çıkmak zor olacak.

Pubg son değişiklikler

Araçlar

– Aquarail
– Bicycle
– Vespa

Silahlar

– Beretta ARX 160(Saldırı Tüfeği)
– Benelli M4( Pompalı )
– HK-911(Su altında kullanılabilir)
– C4 Patlayıcı

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Yenilikler

– Binalar yüzde 60 oranında azaltılacak
– Köprüler yüzde 50 oranında azaltılacak
– Kırmızı bölge (Red Zone) kaldırılacak

Yeniliklere bakacak olursak insanların saklanma ve kaçış alanları azaltılırken eklenen yeni silah ve köprülerin azaltılmasıyla bununla birlikte uyun artmasıyla da suda savaş aksiyonları arttırılmaya çalışılıyor.

Yeni güncellemeyle ilgili detayları vermeye devam edeceğiz.

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