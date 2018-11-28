Pubg Yeni Harita Hangisi?

İnternete sızan bilgilere bakacak olursak Pubg’ye yeni bir harita geliştiriliyor. Bu harita ile birlikte yeni araçlar ve silahlar oyuna evlenirken ayrıca Pubg’nin başından beri gördüğümüz bir özellikte bu haritada olmayacak. İşte Pubg’nin nefes kesecek yeni haritası ve diğer değişiklikler.

Pubg’nin yeni haritası Venedik

İlginç bir konsept yapan geliştiriciler çoğunluğu şu ve kanallarla dolu bir harita geliştirdi. Bu nedenle de bu haritaya Venedik ismini verdiler. Görseli inceleyin.

Bir sürü su kanal ve köprü var. Ayrıca bu kanallar karayı birbirinden ayırıyor. Bu nedenle insanlar oldukça zorlanacak. Adacıklardan çıkmak zor olacak.

Pubg son değişiklikler