Pubg Mobile Grafik Ayarları Nasıl Yapılır?

Pubg Mobile, dünyanın en çok oynanan mobil battle royale oyunu olarak dikkatleri üzerine çekti. Mayıs ayında kazandığı paraya bakınca insanlar parmaklarını ısırdı. Bu oyunla ilgili sizlere grafik ayarlarıyla ilgili bilgi vermeyi planlıyoruz.

Pubg Mobile’ın ayarlar kısmında çeşitli görsel kalite ayarları ve fps ayarları bulunuyor ama bir çok cihaz için oyun değişiklik yapmaya izin vermiyor. Bu yazıda bir uygulama yardımıyla bu ayarlar üzerinde nasıl oynama yapabileceğinizi göstereceğiz.

GFX Tool Nedir?

Özellikle Pubg Mobile için ayarlarıyla ünlü oyun aracı. Oyunun grafik ayarlarını düzenlemenize yardımcı oluyor. Hem bilmediğiniz ayarları bu araç otomatik olarak oyuna uyguluyor hem de değiştiremediğiniz normalde değiştirilmesi açık olan ama arayüzden erişilemeyen ayarlara erişebiliyor.

Pubg Mobile 60 fps ayarları

Pubg Mobile’ı açmadan önce bu uygulamayı marketten indirin.

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.tsoml.graphicssettings adresinden indirebilirsiniz.

Telefonunuza kurun.

Uygulamayı açın ve oyununuzu seçin.

Çözünürlük ayarlarında cihazınızda bulunan maksimum çözünürlük görünecektir. Daha yüksek çözünürlük kullanılamaz. Maksimum çözünürlüğü seçin.

Grafik ayarları kısmı karşınıza geliyor.

Burada cihazınızın donanımına göre seçimini yapın.

Üst düzey telefonlar için maksimum seçeneğini seçebilirsiniz.

Cihazınız üst düzey değilse seçmeyin yoksa cihaz çok ısınır.

Bu ayardan sonra fps ayarlarından 60 fps seçeneğini seçerek oyunun 60 fpsde oynaması için zorlayabilirsiniz.

Daha sonra ayarları kaydedip çıkın

Oyuna girdikten sonra oyunun grafik kalitesinin değiştiğini göreceksiniz. Eğer kasma olursa aynı uygulama üzerinden grafik seçeneğini düşürmeniz gerekecektir.