pubg Mobil Dünyaya Açıldı

Twitch’de izlenme rekorları kıran ilk sıralara yerleşen oyun Pubg yakın zaman önce mobil sürüsüyle dikkat çekti. Yapımcısı mobil sürümünden olabildiğince orjinale bağlı kalacağı sözünü verdi. Uzun zamandan beri de Çin’de mobil sürün deneniyordu. Herkesin merak ettiği soru ise Pubg Mobil dünya çapında ne zaman oynamaya başlanacak?

Diğer ülkelerden Pubg oynamak için uygulamayı indirmeniz ve VPN vs. İle sıkıntılı bir bağlantı sürecinden sonra oyuna ulaşmanız gerekiyordu. Şimdi oyun ilk defa başka bir ülke için hizmete başladı. Yakın zamanda ülke sayısı da çoğalacak

Pubg Mobil Oyunu Kanada için kullanıma sunuldu. Artık kanada üzerinden Android cihazlarla indirilir oynayabiliyor. Yakın zamanda diğer ülkeler de dahil olacak.