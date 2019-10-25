Project Treble İle Android Daha Hızlı Güncelleme Alacak

Android 10 ile birlikte hayatımıza giren Project Treble daha önce tanıtılmıştı. Bu sistemin ne işe yaradığınız merak ediyorsanız bu yazıda açıklıyoruz. Bu proje sayesinde telefonlar nasıl daha hızlı güncelleme alacak açıklıyoruz.

Project Treble nedir?

Sistem Android bileşenlerini katmanlara ayırıyor. Bu açıdan şirketler kendi telefonlarını güncelleme için daha az zaman ve daha az para harcıyor. Bu açıdan kullanıcılara da güncelleme daha hızlı şekilde ulaşabiliyor. Temelde mantık şu şekilde; Android işletim sistemli binlerce farklı telefon bulunuyor. Şirketler hepsini güncellemek ve yenilemek için çok zaman harcıyor. Bu açıdan güncellemeler gecikiyor. Project Treble sayesinde herhangi bir düzenleme yapmadan sadece framework güncellemesini yaparak cihazların Android sürümünü yükseltmek mümkün olacak.

Oldukça basit görününe sistemin ne kadar sağlıklı çalışacağı konusunda kullanıcıların oldukça şüpheleri olsa da mantık olarak inanılmaz bir özellik denebilir. Şirketler Android 10’dan Android 11’e geçiş yaparken yapmaları gereken tek şey framework güncellemesi olacak. Her bir detayı değiştirmek zorunda kalmayacaklar.