Profesyonel Web Sitesi Hazırlama İpuçları

Günümüzde her işletmenin bir ihtiyacı olarak görülen web sitesi aynı zamanda internet kullanıcıları ile işletmeleri buluşturan bir satış ortamı haline gelmiştir. Profesyonel anlamda kalite açısından ön planda bir web sitesini hazırlamak için bilmeniz gereken ipuçlarını bu haberimizde ele alacağız. İnternet sitelerinin oluşumlarında birçok unsur bulunmasına rağmen şart koşulan 3 büyük unsur bulunmaktadır.

– Ziyaretçilerin siteye giriş sağlayabileceği alan adı (domain)

– Dosyalarımızı barındırarak ziyaretçilerimize sunacağımız alan (hosting)

– Dosyalarımızın internet yorumlayıcıları sayesinde oluşturduğu site (içerik)

Firmanız için bir internet sitesi gerekiyor ve prestijinizi daha etkin şekilde internet dünyasına aktarmak istiyorsanız bu mümkün. Tabi kaliteli ve sadece size özgün bir sitenin oluşum aşamaları da pek kolay olmuyor.

İki türde site kurulumu yapılmaktadır. Bunlardan birincisi hazır sistemler kullanılarak sitenin oluşturulması, diğeri ise sadece o siteye özel bir tasarım ve yazılım çalışması ile sitenin oluşturulmasıdır. Tahmin edeceğiniz gibi prestij açısında sadece size özel bir tasarım ve yazılımın kullanılması daha faydalı olacaktır.

HAZIR SİSTEMLER İLE WEB SİTESİ KURULUMU

Hazır sistemler yeni kurulacak web sitesine uyarlanarak sitenin ortaya çıkması sağlanır. Kullanılan görseller firmanın görselleri ile değiştirilir ve içerikler koyulur. Hazır sistemler kullanım açısından daha fazla kolaylık sağlasa da hiçbir zaman özgün siteler kadar prestij sağlayamaz.

Bunların yanı sıra işi bilen kişilerin hazır sistemleri fark etmesi veya tahmin etmesi oldukça kolaydır. Siz ne kadar değişiklikler yaparak hazır sistem görünümünden çıkarmaya çalışsanız da yazılım kısmında görünen kodlar bu durumu saklayamamaktadır.

Hazır sistemlerin avantajları ;

– Daha hızlı kurulum sağlanır.

– Yönetim paneli bulunmaktadır.

– Kolay alışılır.

– Düzenlemeleri gerçekleştirmek daha kolaydır.

Hazır sistemlerin dezavantajları ;

– Kalıp dışına çıkılmaz.

– Geliştirmeye pek açık değildir.

– Sorunlar ve hatalar bulunabilir.

– Fark edemediğiniz sistem açıkları olabilir.

– E-ticaret sitesi yazılımları hazır olduğunda birçok site ile aynı yapıya sahip olursunuz.

ÖZGÜN SİSTEMLER İLE WEB SİTESİ KURULUMU

Özgün sistemlerin öncelikle web tasarım alanındaki işleyişi tasarımın hazırlanması ile başlamaktadır. Tasarım alanında kurumsallığınızı temsil eden renklerin yanı sıra firmanızda da kullandığınız renkler var ise onlar da yardımcı olabilmektedir.

Tasarımsal anlamda ziyaretçilere sağlanacak tüm sayfaların düşünülmesi ve bir döküman hazırlayarak bunun üzerinden gidilmesi daha başarılı sitelerin ortaya çıkmasını sağlar. Tasarım kısmında kullanılan fontların önemi büyüktür. Kurumsal siteler için genellikle ince hatlara sahip, kolay okunabilen genellikle 10-12 puntolu fontlar uygun olabilmektedir.

Tasarımlar hazırlanırken butonların, menülerin, sosyal medya ikonların ve diğer sayfaların yerlerinin de unutulmaması gerekmektedir. Tasarım açısından site 3 veya daha fazla bölümden oluşabilmektedir. Genellikle header (üst bölüm), content (içerik bölümü) ve footer (alt bölüm) olarak parçalanmaktadır.

Tasarımsal açıdan internet sitesinin çizimi psd olarak bitirilmesinin ardından yazılım kısmına geçilerek ziyaretçilerin ve yöneticilerin yetkilerini ve sitenin fonksiyonlarını ekleyerek sitenin içerik girilerek yayın hayatına başlaması sağlanır.

DOMAİN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Genellikle en çok hata yapılan yerlerden bir tanesi de domain seçiminde gerçekleştirilmektedir. Doğru alan adının seçilmesi için firmanın isminin kullanılması uygundur. Arama motorları tarafından daha görünebilir olmak için anahtar kelimelerde domainler alınması sizlere ekstra fayda sağlar. Dilerseniz domain seçimini bir örnek ile anlatalım.

Örneğin firma ev tekstili üretimi yapan bir firma olsun. Firma ismi de DNS EV TEKSTİLİ olsun. Bu firmanın alabileceği alan adı seçiminde öncelikle tercihini evtekstili.com olarak yapması gerekmektedir. Eğer ki bu tarz jenerik isimlere ait sektörünüz ile alakalı domainler daha önceden alınmış ise dnsevtekstili.com almanız daha uygun olacaktır.

Domain seçiminde uzantılar da büyük önem taşımaktadır. Firmanız için öncelikle .com ve .com.tr uzantılarını en değerli uzantılardır. Bu uzantıları .net, .org ve diğer domain uzantıları takip etmektedir.

SİSTEM TIKIR TIKIR İŞLEMELİ

Yazılım konusunda sitenizin deyim yerinde ise tıkır tıkır işlemesi tamamen yazılımın kalitesine bağlıdır. Yazılımsal açıdan site hazırlanmadan site üzerinden yapabileceklerinizi belirlemeniz projenin hem yönetimi hem de oluşumu açısından büyük önem taşır.

Öncelikle yazılımın hangi dil ile yazılacağını belirlenmesi gerekir. Genellikle asp ve aspx tabanlı yazılım dilleri eski günlerde kalsa da günümüzde en çok tercih edilen yazılım dili php olmaktadır. Ziyaretçilerin sitenizde karşılaşacağı hataların kurumsal sitelerde yaşatacağı prestij bozuklukları büyük sorunlara yol açacağı gibi sistemin test aşamasında mutlaka birçok kişi tarafından kontrol ederek tüm fonksiyonların sorunsuz şekilde çalışması sağlanmalıdır.

ARAMA MOTORLARINDA GÖRÜNÜR OLMAK

Arama motorlarının temel amacı ziyaretçilerin aradıklarını daha rahat ve kolay şekilde bularak temin etmesini sağlamaktır. Bu bir ürün veya hizmet olabileceği gibi bilgi dahilinde de olabilmektedir. Hal böyle olunca aranılan kelimeye göre en verimli sitelerin sonuçlanması arama motorlarının algoritmalarına bağlıdır. Bu algoritmalar sık şekilde güncellenerek sitelerin kelimelerdeki sıralama ve sonuçları değişmektedir. Her kelime için farklı siteler ve sonuçlar çıkmaktadır.

Profesyonel web sitenizi web tasarım ve yazılım aşamalarından geçerek tamamlamanızın ardından arama motorları ile uyumlu bir hale ve internette popüler bir site haline getirmek için kalıcı ve etkili bir seo çalışması şarttır. Seo çalışmasının genel olarak mantığı sitenize başka sitelerden bağlantılar (tavsiye linkler) sağlayarak daha üst sıralarda yer almasını hedefler. Seo çalışması için öncelikle hangi kelimedeki sonuçlarda sitenizin üst sıralarda çıkmasını istiyorsanız bunları belirlemeniz gerekmektedir.

Örneğin siteniz ev tekstili ürünleri satışı yaptığına göre sizin için potansiyel internet kullanıcıları “ev tekstili” veya satışını yaptığınız ürünlerin adları ile aramalar yapmaktadır. Sizler de bu kelimelerde yapacağınız seo çalışmaları ile üst sıralara gelerek bu alanda ihtiyacı olan kişilerin sitenize yönlendirilmesi sizlere sipariş olarak geri dönüşler sağlayacaktır.

Arama motorlarında görünür olmak için sitenizin de kaliteli içeriklerden, etkin görsellerden ve tasarımdan oluşması gerekmektedir. Site ziyaretçi tarafından kullanılırken navigasyon menüler kullanılması da kullanımı kolaylaştıracaktır. Site içerisinde bulunan hataların giderilerek site içi optimizasyonun da maksimum seviyeye çıkarılması seo çalışmalarında size avantaj sağlayacaktır.

Profesyonel anlamda bir web sitesinin kurulumu bu aşamaların sonunda gerçekleşmektedir. Siz sitenize ne kadar yatırım yaparsanız siteniz de size o kadar güzel geri dönüşler sağlayacaktır.

GERİ DÖNÜŞLERİN HESAPLANMASI VE OPTİMİZE EDİLMESİ

İnternet siteniz artık ziyaretçiler kazanmaya başlayarak organik bir şekilde büyüme yaşıyorsa geri dönüşlerinizi hesaplamanızın ve optimize etmenizin zamanı gelmiştir. Ziyaretçi davranışlarını takip edceğiniz ve istatistiksel verilere ulaşabileceğiniz Google Analystic sayesinde hangi kelimelerden daha çok verim aldığınızı ölçümlendirerek bu kelimelerin türevlerine de seo çalışması yaptırmanız ziyaretçi sayınızı arttıracak unsurlardır.

Eğer ki bir e-ticaret siteniz bulunuyor ise satışını yaptığınız ürünlerin optimizasyonunu da bu araç sayesinde yapabilirsiniz. Hangi ürünlerin en çok tık aldığına yoğunlaşarak profesyonel bir seo çalışması yaptırarak daha da iyi sıralamalara getireceğiniz gibi sıralamada yer almayan ürünleriniz içinde bir seo çalışması planı çıkarılabilir.