Profesyonel site yönetimi avantajları bakıldığı zaman özellikle çok daireli olan konutlarda, apartmanlarda avantaj sağlamaktadır. Minimum olarak iki bloktan oluşan yaşam alanlarında profesyonel site yönetimi kullanılabilir bununla beraber profesyonel olarak yapıldığı zaman etkili bir şekilde yönetim sağlanırken site sakinleri de daha konforlu bir yaşam sürebilirler. Profesyonel site yönetiminin avantajları bakıldığı zaman,

Birçok kişinin yaşadığı toplu yaşam alanlarını yönetme konusunda avantaj sağlanır ve tamamen profesyonel bir şekilde yapılır.

Site içerisindeki tüm işleri takip edecek bir yazılım gerekir ve birçok blok bulunan büyük sitelerde site yönetimi daha kolay takip edilir.

Site yönetim yazılımları istenmeyen yönetimi zorlaştıran durumların önüne geçer.

Her ay tekrarlanan yönetimlerde basit bir çözüm sağlar ve aidat, kira gibi durumlar otomatik olarak tahsil edilir böylece yöneticilerin iş yükü hafifler.

Özellikle kalabalık şehirlerde avantaj haline gelen İstanbul bina yönetimi ile çok yüksek katlı binalar, apartmanlar, büyük siteler profesyonel site yönetimi ile kolay bir şekilde yaşam alanlarında hizmet verebilirler.

ile çok yüksek katlı binalar, apartmanlar, büyük siteler profesyonel site yönetimi ile kolay bir şekilde yaşam alanlarında hizmet verebilirler. Profesyonel site yönetimi sayesinde kişiler ortak kullanım alanları için yapılan düzenlemelerle uğraşmak zorunda kalmaz.

Profesyonel Site Yönetimi Nedir?

Profesyonel site yönetimi nedir genel olarak site yönetimin yetki ve sorumluluk konusunda hafifleten bir işlem olmaktadır. Site sakinleri ile hukuksal konularda muhatap olmaz ve yapılan profesyonel site yönetimi ile birlikte istenmeyen durumlar en aza indirilir. Gider durumlarında tasarruf sağlanır, bütçe daha iyi bir şekilde kullanılabilir. Site yöneticileri üzerinden sorumluluk kaldırılır böylece zamandan tasarruf edilebilmektedir.

Profesyonel site yönetimi durumlarına bakıldığında özellikle ortak alanların bakım durumu, revizyon ve onarım konusunda profesyonel olarak doğru hizmetler verilebilmektedir. Site içerisindeki kaynaklar daha stratejik alanlara yönlendirilir böylece birçok prosedür devre dışı kalabilir. Kısaca profesyonel site yöneyimi ile hukuki bir yönetim sağlanmaktadır böylece oldukça avantajlıdır.

Profesyonel Site Yönetimi Ücreti

Profesyonel site yönetimi ücreti bakıldığı zaman alınacak hizmet kapsamında göre hazırlanabilmektedir. Site içerisinde senelik yapılacak olan veya olağanüstü toplantı durumu firma ile usulüne uygun şekilde düzenlenebilir, düzenli olarak SMS ve e-posta bildirimleri yapılabilir. Aidatı ödemeyen kişilerle görüşme zorunda kalmadan firma tarafından gerekli uyarılar yapılır ve hukuki yollarla tahsilat yapılır. Profesyonel site yönetiminin verdiği hizmetlere bakıldığı zaman,

Aylık rutin ödemeler konusunda apartmanın mevcut olan banka hesabına yollanır.

Apartmanlarda, sitelerde görev alacak olan personel kişilerin hizmet sözleşmeleri, çalışma programları hazırlanabilir ve site yönetimi ile izlenebilir.

Yapılacak olan işlemlerde yani işletme projesi, bahçe bakımı, ilaçlama, asansör bakımı gibi işlemler daire sakinlerine Sms gibi yollar ile bildirilebilmektedir.

Kaç daire olursa olsun fark etmez ve kapı dolaşmaya gerek kalmadan aylık ödemeler alınır bu sayede kişilerin vakit kaybı olmaz.

Apartmanlarda veya sitelerde yapılacak olan tesisat uygulamalarında sizler adına görüşmeler sağlanılarak kontrolleri de profesyonel site yönetimi ile sağlanır.

Kimler Profesyonel Site Yönetiminden Yararlanabilir?

Profesyonel site yönetimi konusunda yararlanmak isteyen kişilerin daire sayısı veya apartman sayısı fark etmeden herkes yararlanabilir. Sitelerde veya apartmanlarda sıfırdan düzen kurma durumu ve kurulu düzeni idame ettirme konusunda profesyonel site yönetimi hizmeti alınabilir. Bununla beraber yönetim planının oluşturulması gibi birçok durumda profesyonel site yönetimi ile sağlanır.

Site yönetimi konusunda yararlanmak isteyen kişiler sitede yaşayan kişileri ilgilendiren bir durum olduğunu bilmelidir ve tüm dairelerin bildirilmesi gerekmektedir. Site projesi gibi evraklar gerekir ve bununla birlikte diğer istenen evrak bilgisi için İstanbul site yönetimi firmasında başvuru yaparak detaylı bilgi alabilirsiniz.