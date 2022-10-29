Profesyonel Mutfak Ürünlerinin En Kaliteli Adresi Cafe Mutfak

Profesyonel mutfak ürünleri tercih ederken, Cafe Mutfak’ın pek çok marka ile sunduğu seçenekleri değerlendirebilir, mutfaklarınızda elde edeceğiniz yüksek performansı destekleyecek ürünleri tercih edebilirsiniz.

Profesyonel Mutfak Nedir?

Profesyonel mutfak, ev dışı gıda üretimi yapan, servis sayısı fazla olan mutfaklara verilen isimdir. Otel mutfakları, yurt ve okul mutfakları, iş yerleri, kafeler, restoranlar gibi sunulan servis sayısının fazla olduğu, daha büyük kapasitede üretim sağlayan mutfaklardır. Bu mutfaklarda kullanılan araç ve gereçler, makineler de yaşanılan yoğunluğu karşılayabilecek, kısa sürede yüksek ve kaliteli performans sağlayacak kapasitede ürünler olmalıdır. Ayrıca bu ürünler ömür açısından da uzun süre kullanıma uygun bir kalitede tasarlanmış olmalıdır. Bu bağlamda Cafe Mutfak’ın, profesyonel işletmeler için tercih edilebilecek endüstriyel mutfak ürünleri arasından, işletmeleriniz için en uygun ekipmanları temin edebilirsiniz.

Profesyonel Mutfak Ürünleri Nelerdir?

Pek çok yönden ev mutfak araçlarından farklı olan endüstriyel mutfak ürünleri, bulaşık makinelerinden tutun da kahve ve çay makinesine kadar pek çok araç ve gereci kapsan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Endüstriyel mutfak ekipmanları, profesyonel fırınlar, bulaşık makineleri, döner ocakları, yemek sipariş çantaları gibi gıda yapımından tutun da yemeğin servisine, temizlik ürünlerine kadar pek çok ekipmanı bünyesinde barındıran bir kategoridir.

Yemeğin hazırlık aşaması için kullanılan hamur yoğurma makineleri, blanderlar, et dövücüler, doğrayıcılar dilimleyiciler ve mikserler gibi araçların yanında, pişirme aşaması için kullanılan; fırınlar, ocaklar, döner pişirme makineleri, fritözler, ızgaralar, pasta fırınları gibi pek çok araç gereç, endüstriyel ekipmanlar arasındadır. Bununla beraber, benmari ocaklar, soğuk ve sıcak içecek makineleri, salata dolapları, servis ve paket çantaları da hazırlık ve servis aşaması için kullanılan malzemelerdendir. Ayrıca servis ve toplama sürecinde kullanılan özel taşıma araçları, tepsi rafı endüstriyel mutfak ekipmanlarının en gerekli ekipmanlarındandır. Temizlik aşaması için ise temizleyici maddeler, deterjanlar, yıkama makineleri, bulaşık makineleri, kısa sürede yüksek performans sağlayarak zamandan tasarruf yapan tezgâh altı bulaşık makinesiseçenekleri de yine profesyonel mutfak ürünleri arasında yer alan parçalardır.

Hazırlık aşaması, servis aşaması ve temizlik aşaması olarak tüm aşamalar için gerekli olan endüstriyel mutfak ekipmanlarına, Cafe Mutfak’ın web sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Tepsi Rafı Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Tepsi rafı, 14, 15 ya da 30 adet tepsi bölmesine sahip profesyonel mutfak ekipmanlarına, tepsi rafı denilmektedir. Oteller, iş yerleri, restoranlar, lokantalar gibi servis sunulacak kişi sayılarının fazla olduğu yerlerde kullanılan bu ekipmanlar, hem düzenleyici hem seri servise imkân tanıyan nitelikte olmalıdır. Bu noktada tepsi rafları oldukça işlevseldir. Özellikle bulaşıkları toplamada kullanabileceğiniz, mutfağın derli toplu durmasını sağlayan niteliktedir.

Tezgâh Altı Bulaşık Makinesi Nedir?

Bulaşık makineleri endüstriyel mutfakların en çok ihtiyaç duyduğu, hem pratik hem zamanlama açısından seri performans sunan ekipmanlardır. Zamandan tasarruf, su ve mekândan tasarruf gibi esaslarda yardımcı olan tezgâh altı bulaşık makineleri, farklı kapasiteler, farklı program sayıları ve çeşitli modellerle Cafe Mutfak’ın web sayfası üzerinden sizlere sunulmaktadır.

En İyi Tezgâh Altı Bulaşık Makinesi Markaları Nelerdir?

Cafe Mutfak’ın, farklı markalarla sunulan tezgâh altı bulaşık makineleri, yoğun ve seri hizmet sunan mutfaklarda oldukça kolaylayıcı; iş yükünü hafiflettiği gibi zaman açısından da hız kazandıran, seri servise imkân tanıyan makinelerdir. Bu modeller arasında pek çok markayı saymak mümkün. 70, 40, 15 gibi farklı kapasitelere sahip Smeg tezgâh altı bulaşık makineleri, Hobart, Emper, İnoksan, Portabianco, Fagor gibi pek çok markaya ait tezgâh altı bulaşık makineleri farklı özelliklerle sunulan modellerdendir. Bu makinelere Cafe Mutfak çatısı altından kolaylıkla ulaşabilirsiniz.