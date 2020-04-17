n Şehir olarak adlandırılan Prag’ı görünce şehrin masallar şehri niteliğinde olduğunu anladım. Çekya’nın başkenti olan şehir aynın zamanda Kafka’nın şehri ve Bin Kuleler şehri olarak anılmaktaydı. Bu anılmaların hangi sebeple olduğunu gördüğüm kuleler ve genel olarak Prag sayesinde anlamış oldum. Prag’da yaşadığım deneyimleri ve yapılması gerekenleri sizlere anlatmak için Prag gezi rehberi hazırladım. Bu sayede eğer Prag’ı görmek istiyorsanız paylaşımlarımdan yararlanabilirsiniz.

Prag Hava Durumu

Prag hava durumu yaz aylarında yüksek sıcaklıkları gösteriyor. Kışın ise soğukluğun -18 derecelere kadar düştüğü ifade ediliyor. Bunun için Prag gezileri daha çok yaz aylarında tercih ediliyor. Benin tercihim de bu yönde oldu. Ancak tatilinizde sakinlik ararsanız yaz ayları sizin için uygun bir zaman dilimi olmayacaktır. Çünkü turistlerin şehre akın ettiği aylarda yaz ayları oluyor. Kalabalık olmasını istemezseniz eğer Prag’ı ilkbahar ya da sonbahar başlangıçlarında tercih edebilirsiniz. Çok sıcak ve kalabalık olmayacağı için daha rahat tatil geçirebilirsiniz. Ancak bahar aylarını tercih ederseniz beklenmeyen yağmurlara karşın hazırlıklı olmanız gerekebilir. Çünkü şehrin hava durumu zaman zaman değişiklik gösterebiliyormuş.

Prag’a Ne Zaman Gidilir?

Planlanan seyahatin beklenildiği gibi zevkli geçmesinin en önemli yolu daha önce gidilmemiş olan şehre ya da ülkeye uygun zamanda gitmekten geçiyor. Mevsim şartlarının uygun olduğu zamanlarda gidilince gezmesi de kişilere külfet olmuyor. Bu sebeple Prag seyahatinin yaz aylarına denk gelmesini istedim. Ayrıca bu zamanlar şehirde çok sayıda turistin bulunduğu zamanlarmış. Gittiğimde şehrin kalabalığına şahit olmuş oldum. Yağmur, kar ya da soğukta gezi deneyimi yaşamak istemezseniz eğer sizlerde Haziran, Temmuz ya da Ağustos aylarını tercih edebilirsiniz.

Prag’da Nerede Kalınır?

Çıkılacak gezilerde kişiler için zorluk konaklama konusunda yaşanabiliyor. Bunun içinde gezi öncesinde konaklayacak otel bulmak gerekiyor. Otel şehir görülüp belirlenecekse bile önerilen otellerin isimlerinin not edilerek durumlarının görülmesi mağduriyetin önüne geçiyor.

Bu sebeple Prag gezimi belirlerken kalabileceğim oteller ve diğer yerler konusunda da araştırma yaptım. Prag şehri belirli bölgelere ayrılmış bölümde bu sebeple kişilerin konaklayabilecekleri otellerde bu bölgelere göre ayrılıyor. Prag’ın kültürel güzelliklerini görmek istiyorsanız Eski şehir meydanı olarak da adlandırılan Stare Mesto’daki apart, hostel ve otelleri seçebilirsiniz. Bu oteller gezilecek yerlere yürüme mesafesinde olduğu için geziniz için vasıta arayışına girmenize gerek kalmıyor.

Bunun için benim otel tercihim Stare Mesto bölgesinden oldu. Ayrıca şehrin gece hayatına yakın bir yerde kalmak isterseniz Nove Mesto bölgesini seçebilirsiniz. Yeni şehir olarak adlandırılan bu bölge ünlü gece kulüplerinin ve sınırsız eğlencenin olduğu yermiş. Eski şehir bölgesinde kalmak isterseniz benim apart hotel önerim Naprstkova apart otel olacaktır.

https://www.neredekalinir.net/prag/ adresinden detaylı olacak kalınacak yerleri inceleyebilirsininiz.

Prag’da Ne Yenir?

Prag gezimde Çek mutfağına özgü olan lezzetleri tatma imkanı buldum. Şehrin yerel lezzetleri arasından svickova na smetane, trdelnik. bramboraky, chkebicky, gulas, kulajda ve ovocne knedlinky isimli lezzetleri deneyebilirsiniz. Benim en beğendiğim lezzet trdelnik isminin verildiği tatlı olmuştu. Özellikle eski şehir bölgesinde bu tatlıyı pek çok mekanda bulabiliyorsunuz. Zaten tatlının kokusu size onu yeme arzusu uyandırıyor. Yöresel yemeklerde neler kullanıldığını bilmediğiniz için tercih etmek istemezseniz Prag’da Türk, Hint ve İtalyan mutfağından yemeklerin satıldığı mekanları tercih edebilirsiniz. Benim Türk mutfağına ait yemekleri yiyebilmeniz için önereceğim mekanlar ise El Emir Ve Mangal Restoran oluyor.

Prag Gece Hayatı

Gece hayatını çok seven biri olmamama rağmen Prag gece hayatını merak ettim. Şehirde gece hayatı tüm sene boyunca devam ediyormuş. Özellikle gece hayatı yaz aylarında doyumsuz oluyormuş ve yapılan programlarla sadece kulüpler ve barlarda değil sokaklarda da eğlenceler bitmiyormuş. Yaz aylarında gitmeyi tercih ettiğimiz için gece hayatını görmüş oldum. Turist yoğunluğunun fazla olduğu bu aylarda mekanlara girmek biraz zahmetli oluyor. Çünkü sıra beklemeniz gerekiyor.

Prag’da Kesinlikle Yapılması Gerekenler

Savaştan hasar görmeden çıkmayı başaran Prag gezi için gelenleri tarihi güzellikleri, kuleleri, lezzetli yemekleri ve gece kulüpleriyle ağırlıyor. Ben Prag gezisi öncesinde Prag’da neler yapabileceğimi merak etmiş ve neler yapacağımı öğrenmekte zorlanmıştım. Bunun için benim gibi Prag’a gelmek isteyenlere rehber olabilecek yapılması gerekenler listesini sizler için hazırladım.

Listedeki aktiviteleri yapmadan ve belirttiğim yerleri gezmeden Prag’dan dönmeyin;

Şehrin simgesi olan Prag Kalesi’ni gezin.

Bin kuleler şehri olarak anılan Prag’ın ünlü kulelerini gezin.

Balonla Prag turu atın.

Eski Şehir meydanında bulunan Tyn Kilisesi, Astronomik Saat, Kinsky Sarayı, Old Town Hall ve sokakları gezin.

Heykeltraş David Cerny tarafından yapılmış olan ve şehrin pek çok yerinde bulunan heykelleri görün.

Şehirde geleneksel olan kukla gösterilerini mutlaka izleyin.

Franz Kafka’nın yaşadığı şehir olan Prag gezinizde Kafka’nın doğduğu evi ve müzesini gezin.

Petrin Tepesi’nde Prag manzarasını izleyin ve fotoğraf çekinin.

Prag’da bulunan Bebek İsa Anıtı’nı ve ünlü Dans Eden Evi görün.

Prag’da başarılı aşçılar tarafından yapılan yöresel yemeklerin tadına bakın.

Prag gezisinde sizlere hatıra olması için alışveriş yaparak Prag’a ait birkaç ürün satın alın. Ayrıca Prag’a özgü ürünlerden tanıdıklarınız için hediyeler alın. Son olarak geziniz sırasında bol bol fotoğraf çekinerek gezinizi ölümsüzleştirin. Benim gibi çektiğiniz fotoğraflara bakarak o günleri hatırlayabilir ve tekrar gitme arzusu duyabilirsiniz. Ayrıca neredekalınır sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.