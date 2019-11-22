Plaza Cubes Nidakule Levent’te Açılıyor! 16 Aralık 2019!

Plaza Cubes en iyi ve en yeni lokasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Prestijli lokasyon ve mutlu müşterileriyle dikkat çeken Plaza Cubes Nidakule Levent, Aralık 2019’da Nidakule Levent’te açılıyor. Sanal ofis kiralama, hazır ofis kiralama konusunda deneyimle birçok firmaya hizmet veren Plaza Cubes Nidakule’de iç dekorasyonu ile dikkat çekecek!

Nidakule Levent, yüksek katlı teknolojik akıllı bina sistemi ile dikkat çekerken, sosyal alanları, içerisinde Starbucks ile firma sahipleri için tüm kolaylıkları beraberinde sunuyor.

Levent metro çıkışı ve Büyükdere Caddesine yakınlığı ile lokasyon olarak İstanbul Avrupa Yakası Sanal Ofis ve İstanbul Avrupa Yakası Hazır Ofis kiralamak isteyenler için ayrıca kolaylık ve prestij sağlıyor.

Plaza Cubes’te siz ofis masraflarını ve detaylarını düşünmezsiniz. Ek masraflar çıkmaz, ofis ve çalışma keyfinizi doyasıya yaşarken, işleriniz yürümeye devam eder. Levent’te Sanal Ofis ve Levent’te Hazır Ofis sahibi olmka hiç bu kadar avantajlı olmamıştı!

Plaza Cubes hazır ofisler, keyifli çalışma alanları sunarken, hem ilham alır hem de sosyalleşirsiniz. Yepyeni yaratıcı bir iş hayatı ve çalışma ortamı için websitemizi ziyaret edebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Plaza Cubes’te sanal ofisler ise, işletme sahiplerinin uzaktan çalışabilmelerini sağlayan kullanışlı bir hizmettir. Plaza Cubes’te sanal bir ofis, girişimcilere ve işyerlerine, gerçek bir alana veya masaya sahip olmadan, fiziksel ofis alanına sahip olmanın birçok avantajını sunar. Isıtma ve elektrik, mobilya ve teçhizat, güvenlik ve temizlik. Çalışmak için fiziki bir konuma sahip olmasanız da, sanal ofisler, ek maliyet olmadan neredeyse firmanıza tüm avantajları sunabilir.

Detaylı bilgi için; Plaza Cubes; https://www.plazacubes.com/