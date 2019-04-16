Playstation Network Çevrimiçi Kimlik Nasıl Değiştirilir?

Sony, PSN kimlik değiştirme özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik nasıl kullanılabilir ve diğer detayları sizlerle paylaşacağız. PSN kimliğiniz bütün oyunlarda karşınıza çıkan benzersiz birşeydir. Bu nedenle memnun değilseniz canınızı sıkabilir. Bir çok insanın değiştirmek istemesinden ötürü Sony böyle bir adım attı. İşte PSN kimlikle ilgili diğer detaylar;

İlki ücretsiz sonra paralı

Sony’den yapılan açıklamaya göre PSN kimliğinizi ilk olarak ücretsiz değiştirebileceksiniz. Ama sonraki değiştirmeler oldukça pahalı. Normal kullanıcılar 10$ PS Plus aboneleri ise 5$ karşılığında kimliklerini yenileyebilecekler.

Bütün oyunlar destekleniyor mu?

Burada küçük bir detay verelim. Bu kimliğin değişimini PS3 ve Vita oyunları desteklemiyor. PS4 oyunlarının çoğu değişimden etkilenmeyecekler. Destekleyen oyunlarda bunlar. Oldukça uzun bir liste olduğundan sizlere bir bağlantı bırakayım. Oynadığınız oyun var mı bakın.

https://www.playstation.com/tr-tr/get-help/help-library/my-account/access-and-details/change-online-id-games/

PSN kimliği nasıl değiştirilir?

İki yöntemle bu kimlik değiştirilebilir. Birincisi PS4 üzerinden… Ayarlar > Hesap Yönetimi > Hesap Bilgileri > Profil > Çevrim İçi Kimlik yolunu takip ettikten sonra değişimi buradan yapmak ya da tarayıcıdan hesabınıza girip değiştirmek. Bunun için, https://id.sonyentertainmentnetwork.com/id/management/#/p/psn_profile/ buradan giriş yapın ve PSN Profili – Çevrim İçi Kimlik yolunu takip edin.

Bu yöntemlerle ücretsiz şekilde PSN kimliğinizi değiştirebilirsiniz.