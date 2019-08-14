Daha önce Avrupa merkezli bir internet sitesinde ön siparişe açılan PlayStation 5’in çıkış tarihi sonunda sızdı. Sızıntılarla birlikte bu yeni nesil konsol hakkında bilinenleri bu yazıda derledik.

PlayStation 5 ne zaman tanıtılacak?

İnternette dolaşan bilgiye göre PS 5 yeni nesil konsol 2020 Ocak ayında yapılacak bir toplantıyla tanıtılacak. PlayStation Meeting 2020 isimli toplantıda bütün PS 5 detayları ortaya serilecek.

PS 5 fiyatı ne olacak?

Şimdi en çok merak edilen konuya gelelim. Tanıtım tarihiyle birlikte çıkış fiyatı da detaylanan PS5 kaç paradan satılacak? Avrupa için konuşmak gerekirse PS 5 çıkış fiyatı 500 Dolar olacak. Ülkemiz için ise vergilerle birlikte 4000 ile 5000 TL civarı olması bekleniyor.

Teknik detaylara bakacak olursak Ryzen 8 Core işlemciyle birlikte depolama alanında performansı arttıracak çözümler üretilecek.

Ülkemizde de oldukça satılan konsollardan olan PS 4 yerine geçecek olan bu cihazın oldukça popüler olması bekleniyor.